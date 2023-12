Milan: tempo scaduto, la decisione su Pioli

Ultime notizie su quello che sarà il futuro di Stefano Pioli riguardo l’addio dal Milan. Perché il tecnico italiano è stato seriamente messo in discussione nelle ultime settimane per questa vicenda legata ai risultati.

Il club rossonero non vive un momento facile e nelle prossime settimane sarà messo in discussione il lavoro dell’allenatore che senza dei chiari risultati importanti verrà messo alla porta.

Difficile pensare ad un esonero di Pioli a stagione in corso, ma questo può accadere se ci possa essere un disastro dal punto di vista dei risultati che possa cambiare tutto il progetto.

Milan: esonero Pioli, ore decisive

Gli ultimi risultati non hanno dato un sorriso all’allenatore e la squadra, ancor di più a tifosi e società che sono rimasti delusi da quello che è accaduto al Milan di Pioli che ora è seriamente ad un passo dall’eliminazione ai gironi della Champions League che può provare dei gravi danni economici sotto tanti punti di vista. La società perderebbe dei nuovi incassi dalle prossime partite di Champions, oltre ai soldi che potrebbero arrivare dalla Uefa per l’accesso agli Ottavi.

Ancor di più può pagare con quest’eliminazione ai gironi il Milan con il mancato accesso al super Mondiale per Club del 2025, dove ci sono in balli davvero tanti milioni. Per questo motivo può costare caro tutto questo a Pioli che rischia l’esonero in caso di altri risultati negativi che complicherebbero il progetto.

Milan Frosinone: Pioli out se non vince

Ci saranno delle contestazioni nei confronti di Pioli in questi prossimi giorni visto quanto accaduto al Milan che ha perso terreno in campionato per la lotta scudetto di Serie A e anche in Champions League rischia seriamente di essere fatto fuori.

Ora in Milan Frosinone sarà la gara della svolta dove può arrivare un’altra batosta per Pioli senza una vittoria o con il club neopromosso.

Calendario Milan: a fine dicembre il punto su Pioli

Stefano Pioli verrà valutato con il suo lavoro nel mese di dicembre. Queste ultime partite di campionato, Coppa Italia e Champions League possono determinare il lavoro del tecnico che può seriamente rischiare il posto in vista delle prossime settimane. Si cercherà di capire che direzione prenderà il progetto rossonero in vista del prossimo anno e del finale di questa stagione 2023 24.