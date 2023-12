Serie A: Palladino con un top club, manca solo la firma

Raffaele Palladino è uno dei giovani allenatori emergenti che il campionato italiano ha saputo accogliere in questi anni. Adesso per lui potrebbe esserci una grande occasione dopo Monza.

Ultime notizie che riguardano ciò che può accadere in Serie A con una squadra in particolare che vuole provare a mettere le mani sul giovane tecnico che potrebbe rivelarsi la carta vincente in vista dei prossimi anni.

Perché c’è l’allenatore del Monza che continua a stupire tutti sotto ogni punto di vista e per questo motivo sembra pronto davvero in tutti i sensi già a fare il salto di qualità dopo pochissimo.

Calciomercato: Palladino pronto ad una nuova sfida

Si parla tanto di quello che può essere il futuro di Raffaele Palladino che può lasciare il Monza al termine della stagione, lui che andrà in scadenza di contratto al termine della stagione. Perché il giovane allenatore che è stato lanciato lo scorso anno dalle giovanili ha subito sorpreso tutti e si è guadagnata la stima di tantissimi club in questa Serie A in vista del futuro. Quest’anno ha iniziato sul ritmo della passata stagione, nonostante le difficoltà per quanto riguarda la disponibilità della rosa.

Si è fatto male a lungo Caprari e il sostituto preso dagli svincolati, il Papu Gomez, è stato squalificato per doping. Una doppia batosta per il Monza di Palladino che continua a viaggiare a ritmi importanti. Infatti, dopo appena 13 giornate di campionato si ritrova al 9 posto con 18 punti e solo a 2 dalla zona Europa. Per questo motivo ora anche le grandi società iniziano a pensare a lui per la panchina e ci sono diversi top club che possono dargli l’occasione della vita.

Serie A: Palladino tra Napoli, Milan, Juventus e Roma

Può arrivare nel 2024 il trampolino di lancio per la carriera di Raffaele Palladino che piace a tante squadre in Serie A tra cui anche Napoli, Milan, Juventus e Roma.

In vista di quello che accadrà in questi mesi che può arrivare una decisione sul futuro di Palladino, che si può ritrovare con offerte dei top club come Juve, Roma, Milan e Napoli da poter scegliere.

Monza Juve: altro test per Palladino

Monza Juventus sarà la prossima partita test per il club allenato da Palladino che si sta mettendo in gioco con il suo stile improntato all’attacco col bel gioco e provando a tenere allo stesso tempo una solidità difensiva importante. Per questo motivo i grandi club di Serie A puntano su di lui per come si è già imposto in poco tempo nel calcio che conta.