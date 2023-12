Pimenta dice tutto su Thuram: “Ecco la verità sul suo futuro”

Nella sua “scuderia” ci sono giocatori fra i più popolari e di maggiore valore del calcio internazionale. Rafaela Pimenta parla di Thuram

È fra le poche donne il cui nome ha un peso davvero importante nel mondo del calcio. Il suo spessore e la fiducia riposta nella sua gestione manageriale dei calciatori le ha permesso di inserire nel portfolio degli assistiti i più in vista del mondo. Valga un nome su tutti: Erling Haaland. Nonostante ciò, l’interesse della nota procuratrice è quello di scoprire anche giovanissimi in erba, a cui si da meno considerazione.

Rafaela Pimenta ha rilasciato una lunga intervista a ‘Calciomercato.it’, ai microfoni del quale ha parlato della sua esperienza da agente ma anche della situazione di alcuni assistiti. Fra questi uno spazio ha meritato la situazione di Paul Pogba, il quale al momento è squalificato dal calcio professionistico, poiché ritrovato positivo al controllo anti-doping. L’agente afferma che il francese continua a lavorare per restare in forma e mentalmente è molto forte: “Ha seguito tutte le procedure e ora aspettiamo i prossimi passi”.

Grande attenzione però in questo momento la sta ottenendo Khephren Thuram, il 22enne centrocampista del Nizza, che piace molto proprio ai bianconeri, i quali l’avrebbero messo nel mirino col proposito di destinargli il posto lasciato vacante – per una tempo ancora da definire del tutto – da Pogba.

La Juventus deve crederci? Pimenta su Thuram

Secondo Rafaela Pimenta, fra i due calciatori esistono molti punti in comune, come la forza fisica e la visione di gioco, nonché i tempi di azione. Nonostante la giovane età e un’esperienza tutta da maturare a livelli così competitivi, la procuratrice sottolinea un aspetto promettente di Khephren Thuram: “Ha la serenità di cui si necessita in quella zona del campo, questa caratteristica lo rende diverso dagli altri”.

Sarà allora il caso di cominciare ad aprirgli le porte della Serie A? Rafaela Pimenta prova a uscirsene con una battuta: “Ne avete avuto già uno di Thuram in Italia, un altro gioca nell’Inter e ne volete ancora uno? (ride, ndr). Parliamo davvero di una bellissima famiglia, con un papà, Lilian, molto speciale: è una persona profonda e intelligente”.

Chissà che non sia proprio il famoso papà a convincere anche Khephren. Nel frattempo complimenti finali per un altro nerazzurro, ovvero Henrikh Mkhitaryan, autentica rivelazione di questa stagione in maglia nerazzurra e in odore di una conferma che qualche mese fa sembrava molto improbabile: “Gioca per passione, con cuore. Il rinnovo con l’Inter? La voglia di tutti c’è”.