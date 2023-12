Sarri, il futuro ormai è segnato: Lotito ha scelto lui

Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio è ormai segnato: Lotito ha fatto la sua scelta per la panchina biancoceleste, designato l’erede

Maurizio Sarri vede il proprio futuro alla Lazio ormai segnato: troppe difficoltà in questa prima parte di stagione che sono sfociate spesso in incomprensioni con Claudio Lotito.

I due non se le sono mandate a dire, a partire dalla scorsa estate quando il tecnico era impaziente per i colpi di mercato arrivati in ritardo rispetto ai suoi desideri. Inoltre, come detto in una famosa intervista dallo stesso Sarri, lui aveva chiesto “X” e “Y” e invece è stato costretto a scegliere tra “A” e “B”. Dichiarazioni che non sono mai piaciute a Lotito, convinto di aver rinforzato a dovere la sua Lazio con colpi di grande portata.

Certo, passare da Berardi, Milik, Zielinski e Ricci a Isaksen, Castellanos, Guendouzi e Kamada con tutto il rispetto per questi ultimi, non è proprio la stessa cosa. Gli alti e bassi con la proprietà sono continuati in campo, dove la Lazio balbetta e non poco in campionato, stazionando a metà classifica dopo le tante prestazioni non all’altezza e varie sconfitte. Diverso il discorso in Champions League, dove Immobile e compagni brillano, complice – va detto – anche il girone agevole. Viene da pensare che sia anche un problema di mentalità e motivazioni.

Lazio, futuro segnato per Sarri: Lotito ha scelto il sostituto

Ad ogni modo il destino del tecnico toscano sembra essere segnato, nonostante l’ulteriore anno di contratto che lo lega in biancoceleste fino al 2025. Lotito pubblicamente ha sempre difeso il suo allenatore, la posizione non è mai stata in bilico. Cosa magari probabile, a meno di crolli clamorosi, nei prossimi mesi a stagione in corso. Ma a fine campionato si cambierà.

Solo una rincorsa importante, culminata con un altro piazzamento Champions e una ripresa convincente può far cambiare idea al patron biancoceleste. Altrimenti sarà addio. Anche perché il numero uno laziale ha già individuato l’erede di Sarri in Raffaele Palladino. L’attuale tecnico del Monza è la rivelazione del campionato dallo scorso anno e il suo futuro sembra essere in una big di livello.

A Lotito Palladino piace tantissimo ed è pronto ad affidargli la sua Lazio nella prossima stagione, decidendo di puntare tutto su di lui. Palladino accetterebbe volentieri l’upgrade, anche se oggi è prematuro parlarne. La sua testa è focalizzata solo sul Monza, così come Sarri pensa a fare il massimo con la Lazio. A fine stagione si vedrà ma intanto Lotito la sua scelta l’ha già fatta. Vedremo se a giugno si trasformerà in realtà.