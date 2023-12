Soldi o scambio con Icardi, la risposta di Giuntoli

Il nome di Mauro Icardi torna in auge nel calciomercato della Juventus, proposta di scambio a Giuntoli: la risposta del ds bianconero

Per qualche anno, il fiuto del gol di Mauro Icardi sembrava andato perso. L’attaccante argentino, al Psg, schiacciato da una concorrenza di altissimo livello e limitato da problemi fisici e personali, era finito ai margini. Ma le sue doti non potevano essere sparite e al Galatasaray, in Turchia, si è ritrovato.

Lo scorso anno, l’ex bomber dell’Inter ha trascinato la squadra turca al titolo con gol a ripetizione. E anche quest’anno si sta esprimendo su livelli di altissimo profilo. Siamo già, in tutte le competizioni, a 16 gol e 5 assist in 22 presenze totali. Praticamente, in riva al Bosforo, con lui si parte sempre da 1-0. E la sua squadra potrà giocarsi, all’ultima giornata del gironcino di Champions League, una clamorosa qualificazione agli ottavi di finale, che andrà in porto in caso di vittoria in casa del Copenaghen.

Periodicamente, il suo nome torna nei discorsi legati ai rumours di mercato. In Italia, tanti appassionati non l’hanno dimenticato e vorrebbero rivederlo nel nostro campionato. Nel gennaio 2022, era stato piuttosto vicino alla Juventus, ma l’operazione con il Psg non si era concretizzata.

Proposto lo scambio con Icardi: ecco cosa vuole fare la Juventus

Ora, il bomber da’ l’idea di trovarsi piuttosto bene in Turchia, ma non escluderebbe, naturalmente, il rilancio in un campionato top, dove pensa di avere ancora qualcosa da dare. E gli intrecci di mercato potrebbero portarlo nuovamente in orbita Juventus. Sviluppi da seguire attentamente, con il giocatore che potrebbe finire a Torino nell’ottica di uno scambio clamoroso con il Galatasaray e sottoposto all’attenzione di Giuntoli.

Partiamo da un presupposto: in Turchia, Fernando Muslera è ormai giunto alla fine del proprio ciclo, con il contratto in scadenza a quasi 38 anni e una ultima grande avventura per lui in Sudamerica, tornando più vicino a casa, oppure con la tentazione dei petroldollari dell’Arabia Saudita.

Per sostituire il portiere uruguaiano, a Istanbul stanno pensando a Mattia Perin. Il suo agente, Lucci, ha già condotto operazioni importanti in Turchia nel recente passato, portando a quelle latitudini Edin Dzeko e Vincenzo Montella.

Per Perin, la richiesta di cartellino è di 15 milioni di euro, ma in alternativa gli intermediari di mercato potrebbero proporre uno scambio proprio con Icardi. Un’idea che però verrebbe respinta da Giuntoli, che non considera l’attaccante argentino tra i profili ideali per l’attacco bianconero.