Sorteggi Europei 2024: Girone Italia, dove vederlo

E’ una giornata chiave in vista di quello che sarà il prossimo Europeo 2024 che si giocherà l’estate che verrà il prossimo anno. Perché i Campioni in carica dell’Italia stesso oggi scopriranno il Girone insieme alle altre avversarie.

Sarà sicuramente un girone di ferro quello dell’Italia ai prossimi Europei 2024 e per questo motivo c’è grande attesa per quello che sarà il sorteggio che si terrà in queste prossime ore riguardo le avversarie della Nazionale di Spalletti.

Sorteggi Europei 2024, si aspetta di sapere quello che accadrà all’Italia che presto capirà chi sono gli avversari che incontrerà l’estate prossima quando si scenderà in campo con la competizione delle Nazionali europee.

Sorteggi Europei 2024: data e gironi

Germania paese ospitante dei prossimi Euro 2024 e per questo motivo che in queste ore si terranno ad Amburgo i sorteggi Europei per quella che sarà la fase a gironi di Euro2024 che avranno inizio nell’estate prossima.

L’Italia di Spalletti aspetta le avversarie del Girone degli Europei 2024. e aspetta per prepararsi al meglio ad un gruppo difficile visto che si trova in quarta fascia. Tanti pericoli e per questo che la Nazionale si preparerà nei prossimi mesi con diverse amichevole da disputare Entro il 7 giugno dovrà essere poi ufficializzata la lista dei convocati.

Sorteggi Euro 2024: dove vederlo e quando

Ma sarà possibile vederli in diretta? La risposta a dove vedere i sorteggi Europei 2024 c’è e sarà possibile anche vederlo in chiaro. Perché è grazie a Rai 2 e RaiPlay con lo streaming che si potrà seguire il sorteggi degli Europei dalle ore 18:00 in diretta tv Nazionale. Ci sono ora novità importanti che riguardano il futuro dell’Italia di Spalletti che presto saprà chi sarà l’avversario.

Sorteggio Gironi Europei 2024

L’Italia è in quarta fascia e per questo motivo rischia un Girone complicato. Ma dove si giocheranno le partite degli Europei 2024 in Germania? Questa la tabella in base alla divisione dei Gironi:

Girone A: Colonia e Stoccarda (+ gara inaugurale Monaco di Baviera)

Girone B: Amburgo, Berlino, Dortmund, Dusseldorf, Gelsenkirchen, Lipsia,

Girone C: Colonia, Francoforte, Gelsenkirchen, Monaco di Baviera, Stoccarda

Girone D: Amburgo, Berlino, Dortmund, Dusseldorf, Lipsia

Girone E: Colonia, Dusseldorf, Francoforte, Monaco, Stoccarda

Girone F: Amburgo, Dortmund, Gelsenkirchen, Lipsia

Ottavi di finale

Dortmund

Berlino

Colonia

Gelsenkirchen

Francoforte sul Meno

Dusseldorf

Monaco di Baviera

Lipsia

Quarti di finale

Stoccarda

Amburgo

Berlino

Dusseldorf

Semifinali

Monaco di Baviera

Dortmund

Finale