Sorteggio Euro 2024, l’audio imbarazzante: figuraccia UEFA

Figuraccia della Uefa durante il sorteggio di Euro 2024. Ecco cosa è successo nel momento in cui Silva estraeva le palline, spunta l’audio che imbarazza i vertici.

Quest’oggi ad Amburgo, in Germania, s’è tenuto il sorteggio per la fase a gironi dei prossimi Europei. L’Italia è capitata in un girone di ferro con Spagna, Croazia e Albania. A far discutere, però, è un fuori onda che ha messo in grande imbarazzo i vertici della Uefa.

La trasmissione televisiva, del sorteggio Uefa, è stata vista da tantissimi milioni di telespettatori. In Italia, a coprire l’evento, c’era la Rai che ha dato grande risalto a questa presentazione. Ciò che è avvenuto durante l’estrazione ha del clamoroso con un audio che ha messo in grande difficoltà gli organizzatori che, per fortuna, sono riusciti ad evitare il peggio. La figuraccia, comunque, è stata fatta. In poco tempo, l’audio ha fatto il giro del web. Ecco cosa è successo.

Sorteggio Euro 2024, audio pericoloso durante la cerimonia

Dieci stelle del calcio europeo sono state invitate dalla Uefa per i sorteggi di Euro 2024. Nel momento dell’estrazione è spuntato fuori un audio compromettente che ha messo in difficoltà gli organizzatori che non hanno saputo gestire quel momento di forte imbarazzo.

Le parole sono state ascoltate da milioni di telespettatori, che erano in diretta per scoprire i sorteggi dei prossimi Europei.

Durante la cerimonia di presentazione di Euro 2024, in programma in Germania la prossima estate, è spuntato fuori un audio porno che è stato ascoltato dal pubblico in sala e dai tifosi che stavano seguendo l’evento in televisione. Nel momento in cui David Silva, tra gli ospiti della serata, stava estraendo la pallina della Svizzera, è uscita fuori la voce che ha creato tantissima vergogna tra gli organizzatori di questo evento che s’è tenuto ad Amburgo.

Sorteggio Euro 2024: audio porno in sala

Nel momento in cui David Silva stava estraendo la pallina della Svizzera, in sottofondo s’è sentito un audio porno. E’ questo il fuori onda del sorteggio di Euro 2024 che ha messo in difficoltà la Uefa. Il filmato con la voce ha fatto il giro del web e la notizia, in poco tempo, è diventata di dominio pubblico. L’audio sembrava quello di un film pornografico, le dieci stelle presenti sul palco non hanno potuto far a meno di sorridere. Brian Laudrup, per esempio, è stato colto sorridente dalle telecamere. Imbarazzo generale anche dai vertici UEFA, con il segretario generale Giorgio Marchetti che ha manifestato il suo forte stato di disagio.