Giocano in 10 e subiscono gol, scandalo nell’ultimo match: hanno dimenticato il cambio

A dir poco agghiacciante, sportivamente parlando, l’errore nell’ultimo big match disputato appunto di recente.

È successo all’inizio del secondo tempo quando c’è stato il gol e nessuno si è accorto che, ad una delle due compagini del big match, mancava un elemento fondamentale tra i ventidue titolari della partita.

Uno scandalo totale se si considera che una delle due formazione è l’attuale campione in carica e si è trovata sconfitta dopo otto vittorie consecutive, destando non poca irritazione ai propri tifosi. Al centro delle critiche ci è finita la Federazione, tutta, nessuna esclusa. Tutti i tesserati sono finiti al centro del ciclone, non solo chi siede in panchina, per quanto accaduto nella sfida che nessuno tra i tifosi della squadra, avrebbe voluto perdere.

Non fanno il cambio e giocano in 10: scandalo nel calcio, è successo nel week-end

È successo in questo week-end, con un’impresa storica da parte della formazione che ha battuto l’attuale campione in carica, che si è macchiata di una vicenda che ha dell’incredibile.

Una squadra di tale portata che si era portata in vantaggio, per poi veder cambiare il risultato con un errore che ha dell’incredibile.

Nella giornata di ieri, l’Italia del calcio femminile è riuscita a battere la Spagna, attuale campione del Mondo per le squadre femminili, che ha sbagliato praticamente ad effettuare il cambio nella ripresa. Una delle sue calciatrici non è entrata in campo, disputando i primi minuti del secondo tempo in dieci, per poi accorgersene successivamente.

Spagna-Italia, scandalo sul calcio femminile: cosa è successo nel secondo tempo

Quest’oggi dalla Spagna, riportato da Marca, la spiegazione di cosa è accaduto tra primo e secondo tempo di Spagna-Italia, partita del calcio femminile che ha segnato la storia per il nostro Paese. E, a quanto pare, anche per la Spagna stessa – ma in negativo -, che si è trovata coinvolta in un errore a dir poco scandaloso, per quanto accaduto nel secondo tempo.

La squadra, allenata da Montse Tomé era in vantaggio contro l’Italia quando, nel secondo tempo, sono arrivate ben tre reti dell’Italia, squadra che è riuscita a capovolgere il risultato. Il motivo? La Spagna ha iniziato il secondo tempo con soli 10 giocatori.

Athenea e Aitana Bonmatì erano rimaste negli spogliatoi, con la sola Lucìa Garcìa ad entrare in campo. Esther Gonzàlez, invece, era rimasta a scaldarsi. Aitana Bonmatì, per un incomprensione con lo staff tecnico, non aveva fatto sapere di non farcela a continuare. Questa è stata la spiegazione dell’allenatrice, che però non concorda con quanto spiegato da una delle proprie calciatrici.

Duro sfogo della calciatrice su Spagna-Italia

Arriva anche il duro sfogo, dopo quanto accaduto in Spagna-Italia, di una delle calciatrici della Nazionale iberica. Ecco cos’ha detto Athenea del Castillo: “Ha detto dei cambi non appena è iniziato il discorso. Forse hanno sbagliato i calcoli, non saprei proprio cosa dire. Posso solo dire che dobbiamo imparare tanto, errori di questo tipo sono inammissibili a qualsiasi livello”. E intanto, dalle regole dell’IFAB risulta che tutto ciò è ammesso. Per qualsiasi motivo, una squadra può scendere in campo anche in 10 calciatori. La vittoria, che resta un’impresa storica della nostra Italia, resta valida.