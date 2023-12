Spinazzola via a zero: destinazione clamorosa

Leonardo Spinazzola via a parametro zero: la sua prossima destinazione ha del clamoroso. Ecco tutti i dettagli

La solita Roma di questa prima parte di stagione: discontinua, bella solo a tratti. Stessa cosa accaduta anche a Ginevra, contro il Servette, nel match valido per la quinta giornata della fase a gironi dell’Europa League.

In Svizzera i giallorossi giocano alla grande per i primi 20 minuti andando in vantaggio con Romelu Lukaku, al 10mo centro fin qui in maglia giallorossa e a suo agio in Europa League come nel giardino di casa: nelle ultime 16 partite nella competizione solo in un’occasione, in casa dello Slavia Praga nell’edizione in corso, Big Rom non ha timbrato il cartellino dei marcatori (19 i centri in totale).

Poi la Roma ha tirato i remi in barca pensando forse di avere il match in pugno, invece i padroni di casa hanno progressivamente guadagnato campo fino a pervenire al pari, in apertura della seconda frazione di gioco, con Chris Bedia che ha approfittato di un’amnesia di Bryan Cristante e di un’ingenuità del portiere Svilar che si è fatto passare il pallone tra le gambe.

Insomma, la difesa continua a essere il tallone d’Achille dell’undici giallorosso, una retroguardia che, tra l’altro, potrebbe perdere Leonardo Spinazzola, ormai ai titoli di coda della sua esperienza in maglia giallorossa.

Spinazzola via a zero: possibile destinazione Toronto, in Mls

Dopo il grave infortunio, rottura del tendine d’Achille sinistro, patito in Nazionale nel corso del match contro il Belgio valido per i quarti di finale dei vittoriosi Europei 2020 (disputatisi però nel 2021 a causa della pandemia di Covid) dove fino al traumatico stop si era segnalato come tra i migliori Azzurri, Leonardo Spinazzola ha faticato a ritornare a essere quella ‘spina nel fianco sinistro degli avversari’ che era prima che il suo tendine d’Achille sinistro facesse crac.

Ora, però, l’ex Atalanta è ritornato sui livelli che gli hanno spalancato le porte della Nazionale, della Juventus (solo 13 le sue apparizioni, condite da un assist, in maglia bianconera) e della Roma, come attesta il suo score: finora 1 gol e 2 assist in 13 presenze totali. Di conseguenza, il suo nome è di nuovo sul taccuino degli operatori di mercato.

Infatti, mostrano interesse per il 30enne esterno giallorosso, in scadenza di contratto il prossimo giugno, club della Premier League e dell’immancabile Saudi Pro League. Tuttavia, occhio al Torontoche è sempre vigile sui possibili affari a parametro zero in Serie A, con Leonardo Spinazzola che potrebbe infoltire la colonia italiana nel club canadese, dove militano Lorenzo Insigne e Federico Bernardeschi, e quindi nella Major League Soccer, il massimo campionato statunitense.

Insomma, se l’Arabia Saudita è la nuota ‘terra promessa’ per i top player, più o meno sul viale del tramonto, gli Stati Uniti potrebbero confermarsi per i protagonisti della Serie A il “nuovo mondo” dove iniziare il secondo tempo delle loro carriere.