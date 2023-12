Calciomercato, stanno prendendo Mbappè: c’è l’annuncio di Sky sulla destinazione

C’è l’annuncio di Sky Sport sulla destinazione di Kylian Mbappè, che non finirà in Premier League dopo l’addio al Paris Saint-Germain.

Al centro delle vicende di calciomercato ci è finito nuovamente Kylian Mbappè che, in più occasioni, ha indossato al braccio la fascia di capitano al Paris Saint-Germain, diventandone simbolo importante nonostante i diversi addii che si sono consumati nel tempo.

Dopo i diversi rumors che avevano accompagnato il fuoriclasse francese nel corso delle ultime sessioni di calciomercato, le cose sembrano essere tornate con lui da protagonista assoluto, per quelli che sono i rumors che sono rimbalzati anche su Sky Sport. Secondo la stessa emittente satellitare, Mbappè avrebbe già scelto la destinazione per il suo futuro.

Calciomercato, addio PSG per Mbappè: scelta la destinazione

Scelta la destinazione per Kylian Mbappè, calciatore che saluterà dunque il Paris Saint-Germain dopo un periodo fatto di alti e bassi nei rapporti con la stessa società parigina.

Più volte è stato protagonista dei rumors, legati a quello che è un rinnovo che non arriva. Il costo del cartellino di Mbappè è troppo elevato tant’è che per una stella di tale portata, il Paris Saint-Germain è arrivato a rinnovargli il contratto anno dopo anno, quasi come funziona nel basket e nel mondo dell’NBA dove il costo del suo ingaggio è maggiore pure del cartellino, che non ha praticamente prezzo.

Pertanto, con il contratto in scadenza fissata al 30 giugno 2024, Mbappè sarà libero di accordarsi con un club. E secondo la fonte, il club del futuro di Kylian Mbappè, sarà il Real Madrid.

Ultime di mercato: niente Premier League, Mbappè giocherà al Real Madrid

Secondo quanto riportato da Sky Sport UK dunque, Kylian Mbappè sarà un nuovo giocatore del Real Madrid. Avrebbe conservato un tesoretto la società dei Galacticos, considerando che dopo l’addio di Benzema, si è preso Joselu nel ruolo di punta e niente di più, con Bellingham chiamato a fare gli straordinari, da capocannoniere – nonostante il ruolo di centrocampista – delle Merengues.

Mbappè rappresenta il colpo che il Real Madrid avrebbe voluto formalizzare già in passato, ma senza successo, a causa appunto della situazione contrattuale del francese.

Mbappè al Real Madrid: quanto costerà l’ingaggio del francese

In Arabia Saudita hanno offerto praticamente 400 milioni a stagione a Kylian Mbappè, cifre folli che non sono nelle possibilità neppure del Real Madrid. I Blancos, per avere Mbappè, si spingeranno ad una proposta intorno ai 100 milioni di euro, superando gli attuali 70-80 a stagione che percepisce a Parigi.