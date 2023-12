UFFICIALE – Riecco Nainggolan, colpo dagli svincolati: la destinazione

Radja Nainggolan è pronto a ripartire, con l’acquisto dalla lista degli svincolati che vede il suo nome nell’imminente calciomercato.

Aveva avuto un’esperienza alla SPAL con l’ex compagno di squadra, Daniele De Rossi dopo che, lasciando la Serie A, era finito all’Anversa.

Un’esperienza che non ha portato risultati, quella a Ferrara, con il “ninja” che si è trovato tagliato fuori dalle voci di calciomercato, che poi sono tornate, legate alla Serie A. Di recente, stando ai rumors, era anche finito tra le idee per il centrocampo della Roma, con il tutto che si è concluso poi con un nulla di fatto. La destinazione non è alla Roma, ma in un altro club. Oggi è stato presentato, con comunicato ufficiale, il colpo Radja Nainggolan.

Calciomercato, riecco Radja Nainggolan: la destinazione

Radja Nainggolan torna in campo, con il calciomercato degli svincolati che permette di andare verso il contratto per uno dei giocatori a parametro zero, a prescindere dalle sessioni stesse di mercato.

Ad annunciare il colpo che porta al centrocampista belga che di recente era finito fuori dai radar, è la stessa squadra che lo ha acquistato.

Si tratta di un club dell’Indonesia che, quest’oggi, ha comunicato l’acquisto di Radja Nainggolan: il giocatore ripartirà dal Bhayangkara.

Roma, l’ex Nainggolan giocherà in Indonesia: il comunicato ufficiale

L’ex Roma ed ex Inter, ricordato benissimo in giallorosso e un po’ meno a Milano, ha appena firmato un accordo contrattuale con il Bhayangkara, club dell’Indonesia che ha pubblicato una nota ufficiale, per annunciare l’arrivo del centrocampista belga. Radja Nainggolan è stato presentato con un “Benvenuto Re”, da parte della stessa società che lo ha annunciato. Nainggolan ha voglia di rilanciarsi e provarsi a godere quella che risulterebbe essere una delle sue ultime apparizioni in campo, nella Liga 1 Match in Indonesia, dopo quanto di deludente si è visto con la SPAL in Serie B, quando Daniele De Rossi lo chiamò a giocare per lui, scendendo di categoria.

Ultime su Nainggolan: c’è un retroscena sulla Serie A

Fino a pochissimo tempo fa, Radja Nainggolan era tra le idee dei club di Serie A e tra queste, la Roma. Per ammissione dello stesso centrocampista, inattivo sportivamente da circa quattro mesi, c’era stata qualcosa con i giallorossi, che si è conclusa però con niente, considerando il suo status da svincolato poi, che ha portato alla firma per il club indonesiano. Chissà che in futuro, per il legame tra Nainggolan e la piazza caldissima di Roma, non possa venir fuori una possibilità di viversi in giallorosso un’esperienza extra-campo.