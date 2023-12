Clamoroso Roma, scelto il sostituto di Mourinho: è un top della Serie A

La Roma targata Friedkin potrebbe prendere un allenatore italiano top per sostituire Mourinho, che molto probabilmente lascerà i giallorossi

Ennesima prestazione decisamente rivedibile. Sul campo del Servette la Roma ha ottenuto soltanto un punto, che garantisce ai giallorossi la matematica certezza del passaggio del turno. Allo stesso tempo, però, complica in maniera rilevante l’obiettivo primo posto nel girone.

Per la ‘Magica’ sarebbe importante piazzarsi davanti allo Slavia Praga, perché così Mourinho e i suoi approderebbe direttamente agli ottavi di finale di Europa League evitando gli spareggi. In tal senso, si registra non poca delusione fra i tifosi giallorossi, che ovviamente si aspettavano un successo convincente ai danni del modesto Servette.

Ora c’è bisogno di una reazione immediata, oggi a Sassuolo, per raddrizzare un cammino in campionato che invece sembra aver finalmente imboccato la strada giusta. Ma in generale ciò che non convince affatto è il lavoro che sta portando avanti Josè Mourinho, in particolare – neanche a dirlo – la proposta di gioco.

Nell’ambiente romanista, di conseguenza, aumenta sempre di più la voglia di cambiare e prendere un’altra strada. E sembra che anche i Friedkin si stiano dirigendo verso questa direzione, dato che finora non hanno mai parlato col trainer portoghese dell’ipotesi rinnovo. L’ex Inter non ha chiuso la porta, ma ovviamente l’atteggiamento della proprietà americana lo spinge a guardarsi intorno.

La Roma studia il dopo Mourinho: primo contatto con Allegri

Il prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno del 2024 rappresenta uno scenario assai improbabile ad oggi, tant’è che la dirigenza giallorossa si starebbe già muovendo in ottica sostituto. Antonio Conte è un’opzione che piace tantissimo ai Friedkin, però non è l’unico allenatore italiano top accostato alla ‘Magica’.

Stando a quanto riferisce ‘Asromalive.it’, infatti, la Roma avrebbe già effettuato dei sondaggi sul fronte Massimiliano Allegri, mettendo a referto dei riscontri positivi. A differenza di Mourinho, il mister livornese sulla carta è legato alla Juventus fino all’estate del 2025.

Nonostante ciò, non è da escludere a priori che Allegri possa cambiare aria già al termine della stagione in corso. Inoltre, non gli dispiacerebbe intraprendere una nuova avventura sulla panchina della Roma. Tra l’altro, in passato il tecnico toscano fu vicinissimo al club capitolino, prima di trasferirsi al Milan.

Nei mesi a venire il matrimonio potrebbe realmente avvenire, dato che i Friedkin lo stimano molto. Dunque Allegri potrebbe raccogliere l’eredità di Mourinho, approdando all’ombra del Colosseo. Al momento, comunque, siamo nel campo delle ipotesi, ma quella che per ora è soltanto un’idea potrebbe diventare qualcosa di più concreto.