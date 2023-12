Donnarumma, intervento killer: rischia la maxi-squalifica

By

Clamoroso quanto si è visto in Ligue 1, con Gianluigi Donnarumma espulso per l’intervento killer in uscita.

Il portiere ex Milan non se la sta passando benissimo al Paris Saint-Germain, nonostante sia comunque un punto fermo della formazione titolare dei parigini, al contrario di quanto potesse sembrare nelle passate gestioni, con Keylor Navas ad alternarsi il posto.

Le cose però appunto non sono serenissime in casa PSG, con Donnarumma che è stato protagonista di alcuni errori tra papere e non solo, considerando anche l’intervento killer che qualcuno definisce addirittura da “Royal Rumble”, competizione dell’intrattenimento della WWE, wrestling che nei primi anni del 2000 è stato tanto amato in Italia.

Donnarumma, intervento killer: è successo in Le Havre-PSG

È successo nel corso dei primi minuti di Le Havre-Paris Saint-Germain, con Gianluigi Donnarumma protagonista in negativo per quanto si è visto al decimo minuto.

Un’uscita spericolata che ha costretto il direttore di gara ad estrarre un rosso diretto, compromettendo così tutta la sfida al PSG, perché Luis Enrique è stato costretto al cambio al decimo minuto.

Si è trattato inoltre di un doppio cambio perché, proprio due minuti prima, era stata effettuata una sostituzione a causa dell’infortunio di Fabian Ruiz, che ha lasciato il posto a Ugarte. L’espulsione di Donnarumma è arrivata al decimo minuto per un fallo terribile ai danni di Josué Casimir.

Espulso Donnarumma, cosa è successo: l’intervento killer dell’ex Milan

Sul lancio profondo del Le Havre, che ha cercato in avanti l’attaccante Josué Casimir, Gianluigi Donnarumma è uscito con un gambone altissimo ed è intervenuto in maniera spericolata.

Un’entrata killer quella di Donnarumma, che ha preso in piena faccia il calciatore del Le Havre che, per fortuna, ne è uscito senza conseguenze. Quelle che seguono, sono le immagini dell’intervento di Donnarumma a gamba alta, che porterà quasi sicuramente ad una maxi-squalifica.

Donnarumma, maxi-squalifica: quante giornate rischia il portiere del PSG

Potrà probabilmente concentrarsi sulla sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, il portiere Gianluigi Donnarumma, che in Ligue 1 rischia la maxi-squalifica. Potrebbe saltare più di una partita e la squalifica potrebbe prevedere non solo le due singole giornate per rosso diretto.

In attesa ovviamente di conoscere quale sarà l’esito della sentenza da parte della stessa Giustizia Sportiva in Francia della Ligue 1, la sensazione è che si possa anche andare verso le tre o le quattro giornate di stop per un intervento che ha messo a rischio l’incolumità dell’attaccante nel contrasto col portiere italiano.