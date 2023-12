Juve, Giuntoli ‘imita’ l’Inter: affondo per il difensore

Cristiano Giuntoli potrebbe beffare i rivali dell’Inter nella corsa al colpo di mercato che fa gola ad entrambi i club.

La Juve prova a bruciare la concorrenza dell’Inter: secondo le ultime indiscrezioni, la dirigenza bianconera avrebbe messo gli occhi su un calciatore seguito anche da quella dei rivali.

Juventus e Inter in questa stagione sono tornate a battagliare per le primissime posizioni della Serie A. Dopo una stagione passata quasi interamente alle spalle del Napoli di Spalletti, le due storiche rivali occupano le prime due posizioni, con un discreto vantaggio su Milan e Napoli.

Duello Juve-Inter: il derby d’Italia continua sul mercato

Le due squadre si sono affrontate di recente nel match dell’Allianz Stadium terminato in parità. Dopo la sfida sul rettangolo verde, però, il derby d’Italia potrebbe proseguire anche dietro le scrivanie. Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe messo nel mirino Trevoh Chalobah, difensore classe ’99 di proprietà del Chelsea.

Nativo della Sierra Leone ma di passaporto inglese, Chalobah è un prodotto dell’academy Blues passato da diverse esperienze in prestito in Championship e al Lorient in Francia. Dal suo ritorno a Londra ha visto il campo con il contagocce, complici alcuni problemi fisici che gli hanno impedito vedere il campo in questa stagione.

Da diverso tempo Chalobah viene accostato a club di Serie A e tra questi, le voci più insistenti sono state circa un trasferimento all’Inter. Anche nel corso dell’ultima estate i nerazzurri avevano chiesto informazioni ai Blues, salvo poi virare su Bisseck e Pavard per completare il reparto arretrato di Simone Inzaghi.

L’età che avanza per due pilastri come Acerbi e De Vrij impone all’Inter di guardarsi intorno per il futuro e, per questo, il nome di Chalobah non è mai tramontato in casa nerazzurra. Adesso, però, la Beneamata deve guardarsi le spalle dall’agguerrita concorrenza della Juventus.

I bianconeri vogliono potenziare l’organico a disposizione di Allegri e, in caso di qualificazione alla prossima Champions League, la dirigenza potrebbe mettere a segno diversi colpi in entrata per alzare il livello della rosa. Tra i candidati c’è anche Chalobah, difensore che gode di scarsa considerazione dalle parti di Stamford Bridge e che sempre di più medita l’addio ai Blues. Il prezzo potrebbe essere vantaggioso, circa 15-20 milioni di euro, dato lo scarso impiego e i problemi fisici, con Inter e Juventus pronte a battagliare per assicurarselo.

