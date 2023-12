Lazio, infortunio Luis Alberto: ecco quando torna

Ultimissime riguardo l’infortunio del centrocampista della Lazio Luis Alberto, che ha lasciato ieri il campo per un guaio fisico.

Infortunio Luis Alberto, tempi di recupero: quante partite salta? Ecco nuovi aggiornamenti in merito alle condizioni fisiche dello spagnolo, perno del centrocampo della Lazio. Assenza davvero pesante per Maurizio Sarri con la squadra che ha dimostrato di far fatica senza le geometrie del calciatore.

La gara contro il Cagliari di Luis Alberto è durata appena cinquantasei minuti. Poi il cambio obbligato che ha costretto Sarri a fare a meno di uno dei suoi uomini migliori. Infortunio da valutare per il calciatore spagnolo che ha lasciato il campo dolorante dopo l’inizio del secondo tempo. Al suo posto è entrato Kamada che, comunque, non ha saputo rimpiazzare al meglio il calciatore che continua ad essere uno degli imprescindibili di questa squadra. Ecco le ultimissime in merito al rientro di Luis Alberto con la Lazio, qual è l’entità del suo infortunio?

Infortunio Luis Alberto: quando torna con la Lazio?

Infortunato nel corso della partita Lazio Cagliari, vinta con grande difficoltà dai padroni di casa grazie ad una rete di Pedro, Luis Alberto sarà valutato nelle prossime ore. Ecco le sensazioni riguardo il suo stop, secondo le ultime indiscrezioni avrebbe senito un dolore muscolare alla coscia destra.

Per questa ragione ha chiesto la sostituzione a Maurizio Sarri che, adesso, attenderà l’esito degli esami strumentali per capire gli eventuali tempi di recupero dello spagnolo. Assenza non di poco conto per il tecnico, ecco perché la speranza in casa Lazio che è il rientro di Luis Alberto possa avvenire nel giro di poche settimane.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla di possibile stiramento. Ad oggi, però, non si conoscono i tempi di recupero di Luis Alberto. E’ impossibile, al momento, stabilire quante gare dovrà saltare il calciatore spagnolo che ieri ha subito questo problema fisico. Serviranno nuovi accertamenti per chiarire l’entità dell’infortunio. Intanto, ieri in conferenza stampa il vice di Sarri Martusciello ha fatto il punto della situazione sull’infermeria biancoceleste.

Lazio, Martusciello sugli infortunati

Nel corso della conferenza post partita di Lazio Cagliari, il vice allenatore dei biancocelesti Martusciello ha risposto alle domande dei cronisti. Tra i tempi affrontati anche quello relativi agli infortunati. La speranza dell’allenatore è quella di recuperare, per la prossima gara di campionato contro il Verona, almeno un difensore centrale tra Casale e Romagnoli. Discorso diverso, invece, riguardo l’infortunio di Luis Alberto.

“Non abbiamo ancora avuto modo di parlare con lo staff medico riguardo l’infortunio di Lui Alberto. E’ da valutare, dovrà svolgere gli esami. Oggi non sappiamo ancora nulla”.