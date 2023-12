Milan, sorpresa in difesa: colpo dalla Germania

Il Milan è in piena emergenza nel pacchetto arretrato: il colpo a sorpresa per rinforzare la difesa arriva dalla Germania

Con l’infortunio di Malick Thiaw, messo ko da una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra rimediata nel corso del match di Champions League contro il Borussia Dortmund che lo terrà lontano dal rettangolo verde fino al nuovo anno, scatta l’allarme rosso(nero) in casa Milan.

È, dunque, un Diavolo sempre più incerottato, quello del tedesco ex Schalke 04 è il 23esimo stagionale di cui 18 di natura muscolare. Una vera falcidie che, in particolare, ha decimato il reparto arretrato: out Marco Pellegrino, Simon Kjaer, Pierre Kalulu, Mattia Caldara e Marco Sportiello.

Se poi aggiungiamo al quadro (clinico) già a tinte fosche il fatto che l’estremo difensore Mike Maignan non è più ‘magic’ come al suo solito (non irreprensibile contro i tedeschi: poco reattivo sul gol di Bynoe-Gittens, non perfetto nel piazzamento su quello di Adeyemi), i dirigenti rossoneri non possono non correre ai ripari intervenendo sul mercato che ormai è alle porte.

Ebbene, come in una sorta di risarcimento dei ‘danni’, se Thiaw è andato ko contro un club tedesco, proprio dalla Germania potrebbe arrivare il rinforzo per la difesa del Diavolo.

Milan, sorpresa in difesa: monitorato anche Tuta

A dispetto del freddo polare sono giorni caldi in casa Milan. La debacle contro il Borussia Dortmund ha lasciato in eredità, oltre a una situazione di classifica nel girone di Champions talmente pesante da rendere un’impresa quasi miracolosa un’eventuale qualificazione agli ottavi di finale, anche un’infermeria piena.

Stefano Pioli fa la conta degli abili e arruolati ma i conti non tornano. Motivo per il quale Moncada e i suoi più stretti collaboratori scandagliano il mercato alla ricerca del profilo giusto per rinforzare un reparto, quello arretrato, che di fatto a ogni match perde i pezzi.

Sebbene manchino poche settimane alla riapertura del calciomercato, il casting rossonero contempla molti nomi. Del resto, le risorse economiche sono quelle che sono e, pertanto, il Milan non può mettersi il lusso di sbagliare il colpo. Deve, per così dire, ‘calibrare il colpo’ ponderando tutti i pro e i contro delle opzioni disponibili. E maggiori sono quest’ultime, più alte sono le chance di fare la scelta giusta.

Ecco perché nelle ultime ore la lista dei profili seguiti dal Diavolo per il pacchetto arretrato si è allungata con il nome del brasiliano Tuta dell’Eintracht Francoforte, fin qui 1 gol e 1 assist in Bundesliga quest’anno. I tedeschi, però, chiedono 18 milioni di euro per lasciarlo partire già a gennaio.

Non bruscolini, quindi il Milan riflette, valuta e continua a monitorare il mercato che potrebbe regalare una soluzione low cost, l’optimum per ogni dirigente sportivo: piazzare il colpo che toglie le proverbiali castagne dal fuoco senza svenarsi.