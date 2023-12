Figc, inchiesta su Mourinho: i motivi, cosa rischia la Roma

By

Inchiesta Procura Figc sull’allenatore della Roma José Mourinho. Ecco le ultimissime riguardo questa questione.

Scoppia un nuovo caso alla Roma. Protagonista, ancora una volta, José Mourinho che ha attaccato duramente il mondo arbitrale. Ecco cosa rischia lo Special One, c’è la decisione da parte della Procura Federale.

Dopo il pareggio in Europa League contro il Servette, la Roma quest’oggi sarà di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo. I giallorossi si preparano ad affrontare la squadra neroverde, con l’obiettivo di vincere per avvicinarsi sempre di più al quarto posto in classifica che equivale alla zona Champions League.

Intanto, quello intervenuto ieri in conferenza stampa, è un Mourinho scoppiettante. Una conferenza che rischia di entrare di diritto nella storia dello Special One: adesso anche la Procura Federale vuole indagare dopo le accuse del portoghese. Cosa rischia Mourinho e la Roma?

Conferenza stampa Mourinho: accuse all’arbitro prima del Sassuolo

Dichiarazioni al vetriolo di Josè Mourinho, che si prepara ad affrontare il Sassuolo nella gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Nella conferenza stampa di ieri, lo Special One ha analizzato la gara in programma quest’oggi soffermandosi soprattutto sull’arbitraggio.

Senza ancora disputare la partita, Mourinho alla vigilia del match di Reggio Emilia ha attaccato l’arbitro Marcenaro, designato per dirigere la sfida di Serie A Sassuolo Roma.

“Contro il Sassuolo abbiamo sempre avuto delle difficoltà ma la cosa che mi preoccupa è un’altra. Devo essere sincero, c’è l’arbitro che non mi lascia tranquillo. Ci ha diretto diverse volte e credo che non abbia la stabilità per dirigere partite di questo livello. Posso dire lo stesso anche del Var”.

Accuse pensatissime che aprono un polverone: ecco perché la Procura Federale della Figc è pronta ad intervenire e squalificare il tecnico della Roma Mourinho.

La Procura FIGC apre un’indagine dopo le parole di Mourinho? Ultimissime notizie

E’ l’Ansa a riportare la notizia secondo il quale la Procura federale della Federcalcio, dopo le dichiarazioni in conferenza stampa di Mourinho, è pronta ad aprire un procedimento disciplinare contro il tecnico della Roma. Come successo già in occasione della sfida contro il Monza, della scorsa stagione, anche questa volta Mourinho rischia di essere penalizzato dopo una conferenza stampa. Nei prossimi giorni si saprà di più con la Procura che sembra orientata a procedere dopo le parole di Mourinho prima di Sassuolo Roma e le accuse ad arbitro e Var.