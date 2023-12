Salta un’altra panchina in Italia: scelto il sostituto

Aggiornamenti di calciomercato riguardo il futuro dell’allenatore. Salta un’altra panchina in Italia, ecco chi sarà il nuovo tecnico.

Svolta a sorpresa all’interno della società. La dirigenza ha preso una decisione riguardo il futuro del mister, reduce da alcuni risultati negativi che anno portato la squadra a perdere qualche posizione in classifica. Il momento è davvero delicato, ecco perché un cambio in panchina può portare ad una svolta, tanto attesa dalla tifoseria che ormai ha perso ogni fiducia nei confronti dell’attuale mister. Ecco le ultimissime notizie in merito a questo ribaltone.

Nuove voci che riguardano il destino dell’allenatore che è ai ferri corti con l’ambiente ormai ostile al mister. I risultati negativi confermano il trend della squadra che, nell’ultimo periodo, ha ottenuto davvero poco. Un crollo verticale con gli attaccanti che non segnano su azione da ormai quaranta giorni. Numeri incredibili che rischiano di compromettere anche il resto della stagione del club, che era partito con ben altre ambizioni. Ecco la decisione della società riguardo l’esonero del tecnico e l’arrivo in panchina di un big.

Calciomercato: arriva l’esonero per Corini? La decisione sul sostituto

Arrivano aggiornamenti sul ritorno in pista di Davide Nicola. L’ex Salernitana è pronto a guidare una nuova squadra. A sorpresa, infatti, la dirigenza potrebbe decidere di puntare su di lui per poter risalire in classifica.

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, uno dei candidati per la sostituzione di Corini a Palermo è Nicola che è pronto a subentrare e a diventare il nuovo tecnico dei rosanero.

Il profilo dell’esperto allenatore è in cima alla lista dei desideri del club che è alle prese con la decisione riguardo l’esonero di Corini. L’allenatore, reduce da alcuni risultati negativi, è finito nel mirino dei tifosi e di tutto l’ambiente. E’ considerato il colpevole principale ed è per questo motivo che le voci dell’esonero di Corini si sono intensificate sempre di più.

Esonero Corini Palermo, la decisione è stata presa

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, al netto delle voci per il momento il Palermo ha deciso di confermare sulla panchina Eugenio Corini. Il tecnico resta saldo al suo posto anche se le prossime sfide di campionato saranno determinanti per il suo destino. Con il contratto in scadenza a giugno 2024, la sensazione è che se le cose non dovessero andare per il verso giusto la società può decidere di interrompere anzitempo il rapporto e nominare come nuovo allenatore del Palermo Nicola, che è uno dei principali candidati per la panchina rosanero.