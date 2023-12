Osimhen Napoli, addio o rinnovo: decisione definitiva del nigeriano

Smentite le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, ecco la posizione dell’attaccante del Napoli Osimhen riguardo il rinnovo.

Al netto delle parole di De Laurentiis, che ieri aveva professato serenità sul prolungamento di contratto del nigeriano, la situazione relativa al rinnovo di Osimhen non è ancora risolta. Ecco la posizione dell’attaccante nigeriano che, nei giorni scorsi, ha avuto un incontro con il suo procuratore Roberto Calenda.

De Laurentiis ieri si è sbilanciato ed ha parlato di firme riguardo il rinnovo di Osimhen. Il prolungamento del nigeriano sarebbe un segnale importante per tutto l’ambiente azzurro e consentirebbe alla società un potere contrattuale tale da poter cedere, la prossima estate, Victor nel migliore dei modi. Ecco la posizione del nigeriano che ha incontrato il suo agente Calenda, che dalla scorsa estate è a lavoro per risolvere la questione relativa al rinnovo.

Rinnovo Osimhen Napoli: cosa manca per la firma

C’è ancora qualche dubbio riguardo il rinnovo con il Napoli di Victor Osimhen. E’ l’edizione odierna di Repubblica, a fare il punto della situazione sulla trattativa tra il club azzurro e l’attaccante nigeriano.

Osimhen questa sera tornerà titolare contro l’Inter e si prenderà il suo posto in campo. L’infortunio è ormai alle spalle, Mazzarri è pronto a lanciarlo nella mischia. Intanto, da Aurelio De Laurentiis arrivano buone notizie sul prolungamento. “Per Victor siamo ormai alla alla firma del contratto, che era in sospeso da questa estate”, ha annunciato ieri mattina il patron uno azzurro, che ha rilasciato queste dichiarazioni a margine dell’evento “Campania Terra Felix” che s’è tenuto a Pozzuoli.

Il presidente ha fretta di chiudere e non vuole correre rischia, anche in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Non sono ammessi passi falsi ed è per questo motivo che ha già garantito al nigeriano un super contratto. Cosa manca per il rinnovo con di Osimhen con il Napoli? Ecco la decisione del bomber che, nei giorni scorsi, ha avuto un nuovo incontro con il suo agente italiano Roberto Calenda che, dalla scorsa estate, sta lavorando per definire questa situazione.

Per l’ufficialità del rinnovo di Osimhen c’è bisogno di tempo. La fumata bianca non è arrivata ancora. Al netto delle dichiarazioni di facciata di De Laurentiis, il nigeriano non ha ancora preso una decisione definitiva. Durante l’incontro a Madrid, dei giorni scorsi, con l’agente Calenda Victor ha lasciato in sospeso la vicenda.