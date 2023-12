Calciomercato: 25 mln per Soulé, via libera della Juve

Nuovi aggiornamenti di calciomercato sul futuro di Matias Soulé: offerta da 25 milioni per l’argentino, c’è il via libera della Juventus.

Giuntoli è pronto a monetizzare a gennaio dalla cessione del giovane talento, sorpresa del Frosinone in questa prima parte di stagione. In prestito nel club ciociaro, Matias Soulé ha stupito tutti catturando l’attenzione di tantissime altre squadre che sono pronte a fare un pensierino per prenderlo nel corso della prossima sessione di calciomercato in programma a gennaio 2023.

Ottimo avvio di campionato per Matias Soulé che sta trascinando il Frosinone con i suoi dribbling, assist e gol. Prima parte di stagione davvero positiva per il fantasista di proprietà della Juventus, alla sua prima (da protagonista) in Serie A con la maglia di una neo promossa. Sotto contratto con i bianconeri, a fine stagione può tornare con la Vecchia Signora anche se le sirene di mercato suonano anche per lui. Ecco perché a gennaio non è da escludere una clamorosa cessione dell’argentino che è finito nel mirino di due importanti società, pronte a mettere sul piatto 25 milioni di euro.

Calciomercato Juventus: 25 mln per Soulé

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Juventus a gennaio spera di monetizzare dalla cessione di alcuni giovani talenti. Il primo nella lista dei partenti è Iling Junior, che può tornare in Premier League per 18-20 milioni di euro. Sulle sue tracce c’è il Tottenham che è fortemente interessate al talento inglese.

Il secondo calciatore in odore di cessione è Matias Soulé che può essere uno dei sacrificati della Juventus, per la prossima sessione di mercato di gennaio 2024. L’argentino, protagonista a Frosinone di un buon avvio di campionato, è nella lista di due società che sono pronte a strappare il talento alla Vecchia Signora.

Per 25 milioni di euro Matias Soulé può lasciare la Juventus: ci pensano Newcastle e Crystal Palace.

Soulé in Premier League, due club interessati

Matias Soulé può essere ceduto nella sessione invernale di calciomercato di gennaio 2024. A sorpresa, infatti, Giuntoli potrebbe decidere di monetizzare dall’addio del calciatore argentino attualmente in prestito a Frosinone. Newcastle e Crystal Palace fanno sul serio per Soule e sono pronte a mettere sul piatto 25 milioni di euro. Offerta super che consentirebbe alla Juve di acquistare un centrocampista di spessore, per sostituire Fagioli e Pogba, e prendere un nuovo jolly offensivo come Domenico Berardi.