Tifosi della Juve spiazzati, starà fermo 2 mesi e mezzo

Il nuovo infortunio rimediato da un’ex bianconero complica i piani di mercato della Juventus: bloccata una cessione.

Le idee sono chiare: a gennaio si cercherà di rimpolpare il centrocampo (orfano di Nicolò Fagioli e di Paul Pogba) ingaggiando un elemento d’esperienza abituato a disputare sfide di alto livello. Centrare l’obiettivo, però, non si preannuncia facile alla luce delle tante difficoltà finora emerse che complicano i piani di mercato del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

In primis, la ridotta potenza di fuoco a disposizione che consentirà di mettere a segno solo colpi low-cost o prestiti con diritto di riscatto. Il manager, defilatosi dalla corsa riguardante Khephren Thuram per il quale il Nizza continua a chiedere almeno 45 milioni, ha messo nel mirino Kalvin Phillips intenzionato a lasciare il Manchester City. Il divorzio tra le parti si concretizzerà ad inizio anno ma, nell’occasione, il dirigente bianconero dovrà guardarsi dalla concorrenza formata dal Newcastle e dal Bayern Monaco.

Lo stipendio percepito dall’ex Leeds (5 milioni), inoltre, non rientra nei parametri economici del club: l’affare, quindi, si farà soltanto se i Citizens decideranno di pagare una quota sostanziosa dell’ingaggio. Nei radar della Vecchia Signora è finito anche Pierre-Emile Hojbjerg, scivolato indietro nelle gerarchie del Tottenham dopo lo sbarco in panchina di Ange Postecoglu e legato agli Spurs fino al 30 giugno 2025. L’allenatore dall’inizio della stagione ha deciso di puntare su Ives Bissouma e Pape Sarr, relegando il danese al ruolo del comprimario (solo 2 presenze da titolare in Premier).

Juventus, l’ex bianconero di nuovo ko: si complicano i piani di Giuntoli

Fino a qualche giorno fa la separazione sembrava imminente. Ora, invece, il quadro è diametralmente cambiato a causa del nuovo infortunio rimediato da Rodrigo Bentancur durante il match perso per mano dell’Aston Villa. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’ex juventino, in particolare, hanno fatto emergere una distorsione alla caviglia con interessamento dei legamenti. Il rientro, salvo sorprese, dovrebbe avvenire tra due mesi e mezzo.

Il condizionale, in ogni caso, risulta d’obbligo visto che dipenderà tutto dall’esito dei successivi esami. Una vera e propria tegola per Postecoglu che, di conseguenza, ha posto il veto sulla cessione di Hojbjerg mandando in fumo il colpo sognato dalla Juventus. Giuntoli, ora, dovrà cancellare il nome del 28enne originario di Copenhagen dalla lista dei possibili rinforzi e concentrarsi sulle altre piste. Allegri, dal canto suo, attende con le dita incrociate: serviranno acquisti di qualità per consolidare il sogno di vincere lo scudetto.