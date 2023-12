Tragedia nel pre-partita: tifoso muore accoltellato

È finita in tragedia la sfida tra le due squadre quando, nel pre-partita, è venuta fuori una rissa tra i tifosi.

Si è aperta un’immediata indagine nella quale ora sono coinvolti i tifosi, per i fatti accaduti nelle ore che hanno anticipato il match in circostanze del tutto misteriose e nelle quali ha perso la vita un tifoso di 31 anni che è crollato a terra dopo l’accoltellamento.

Il decesso è stato confermato questa mattina, la Procura che adesso indaga e potrebbe portare a conseguenze anche per il club coinvolto nei fatti, qualora dovesse risultare in maniera ufficiale che il motivo della vicenda sia legato appunto alla fede calcistica dei tifosi coinvolti.

Tifoso accoltellato, è successo nel pre-partita: ha perso la vita a 31 anni

Ha perso la vita a soli 31 anni ed è successo per una partita di calcio. Finisce in tragedia quella che doveva essere una giornata all’insegna dello sport, nonostante i messaggi e le campagne che il calcio italiano e d’Europa continuano a promuovere.

La violenza negli stadi e fuori non si placa e ieri è stato coinvolto un tifoso che, prima della sfida di campionato, è stato accoltellato.

A riportare la notizia è il club per il quale aveva fede il tifoso morto a causa di un accoltellamento. È infatti il Nantes che, in un comunicato ufficiale, ha espresso tutto il proprio dolore per il tifoso scomparso a Beaujoire.

Nantes, comunicato ufficiale sul decesso del tifoso: “Siamo addolorati, riposa in pace”

Ancora violenza negli stadi ed è successo di nuovo in Francia dove, di recente, era stato colpito addirittura l’allenatore del Lione, nell’accesissima sfida contro il Marsiglia, con Fabio Grosso – ormai ex allenatore del club francese – che era stato aggredito sul pullman, sfregiandosi il volto. Questa volta è finita in tragedia e ne parla così il Nantes, sui propri canali ufficiali: “Abbiamo appreso con enorme dolore che un tifoso del Nantes è rimasto ferito fino alla morte prima della sfida di questa sera, nei pressi di Beaujoire. In circostanze che sono oggetto di un’indagine della Procura che si è aperta, il 31enne è morto sul colpo, quando è stato colpito alla schiena. A niente sono serviti i soccorsi, il tifoso non ce l’ha fatta. È un omicidio colposo, il Club non può che mandare le più sincere condoglianze a tutta la famiglia delle vittime e ai suoi cari. Riposa in pace”.

Ultime dalla Francia: si valuta l’ipotesi porte chiuse per la “rieducazione” dei tifosi

Sono troppi gli episodi venuti fuori e che sono finiti in tragedia, nel calcio francese, tant’è che la Ligue 1 sta pensando di “rieducare” i tifosi con una giornata a porte chiuse per quanto emerso di recente. A lavoro anche il Governo francese per la decisione.