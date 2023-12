Atalanta, infortunio e tegola: scatta l’emergenza, condizioni e tempi di recupero

Brutte notizie che vengono fuori dalla sfida di questa sera dell’Atalanta, che trova un altro infortunio, costringendo Gasperini all’emergenza.

Un’emergenza infortuni vera e propria con problemi anche per i “fantallenatori”, che vedono assente un altro calciatore proveniente dall’Atalanta.

Gian Piero Gasperini, nel corso della partita contro il Torino, si è trovato costretto ad un cambio non sono per quanto riguarda la sostituzione, ma pure a livello tattico, considerando quanto accaduto nel corso del primo tempo in Torino-Atalanta.

Atalanta, infortunio e tegola: è successo contro il Torino

È successo contro il Torino, nel corso del primo tempo quando, sconsolato e a testa bassa, il titolare di Gian Piero Gasperini ha alzato bandiera bianca.

Un problema bello grosso se si considera che la sua squadra ha pure subìto gol quando è uscito dal campo, pochi minuti dopo.

Uno dei titolari inamovibili della Dea ha chiesto il cambio a Gian Piero Gasperini che, nell’immediato e senza dare tempo del riscaldamento a chi è entrato, si è trovato costretto a sostituire l’infortunato Djimsiti, difensore che ha alzato bandiera bianca salutando anzitempo il campo per un problema di natura muscolare.

Infortunio in casa Atalanta: le condizioni di Djimsiti

Brutte notizie per l’Atalanta e per Gian Piero Gasperini, l’infortunio di Djimsiti è un problema grosso in casa Dea perché sono già diverse le situazioni che riempiono l’infermeria a Zingonia.

Toloi e Palomino sono già out, oltre a Scamacca anche da considerare se si pensa a tutta la rosa e l’intero organico a disposizione di Gasperini, tra gli infortunati dunque si aggiunge anche Djimsiti. Il difensore albanese al minuto 19 ha chiesto esplicitamente alla panchina di far entrare un sostituto e, al suo posto, è entrato l’ex Bayer Leverkusen, Bakker. Sistemandosi tatticamente in maniera differente dal calcio d’inizio, Gasperini si è trovato costretto senza più difensori centrali a cambiare Djimsiti, a causa dell’infortunio che pare essere di natura muscolare.

Ultime sull’Atalanta: quando tornerà Djimsiti e i tempi di recupero

Sono ovviamente da chiarire i tempi di recupero sull’infortunio di Djimsiti, difensore che manda in emergenza la sua squadra. Spera Gasperini che non sia nulla di grave, ma si teme il peggio considerando la smorfia di fastidio quando è uscito dal campo, per fare posto a Bakker. Nella giornata di domani, precisamente in mattinata, il difensore albanese sosterrà gli esami strumentali per avere esito sulle condizioni che riguardano il suo infortunio. E non è da dimenticare che, la prossima sfida degli orobici, è quella delicata contro il Milan.