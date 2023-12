Sconfitta fatale, arriva un nuovo esonero: scelto il sostituto

Il ruolo dei tecnici e la loro stabilità sulle panchine è da sempre un tema a dir poco caldo in Italia in ambito calcistico. In tal senso per l’allenatore in questione è risultata fatale l’ultima sconfitta rimediata, dal momento che ha portato praticamente al suo esonero. E’ stato scelto anche il suo sostituto e rappresenta una sorpresa.

Il destino degli allenatori in Italia, storicamente, è sempre attaccato ad un fila. Appena i risultati iniziano a venir meno, sono sempre i primi, e spesso gli unici, a pagare. E’ una tematica che ormai ci portiamo dietro da tempi immemori e la conferma è arrivata, una volta di più, nella stagione in corso. Ci sono stati, infatti, fino a questo momento diversi esoneri ed ora se ne sta per aggiungere ancora un altro alla lista, come si suol dire. Il sostituto in tal senso è stato già scelto e si tratta di una notizia che sorprende e che lascia tutti a bocca aperta, come si suol dire.

Sconfitta e nuovo esonero: svolta inattesa

Sono diverse le panchine in Italia che risultano essere, allo stato attuale delle cose, bollenti. Ed una, però, adesso sta per saltare per davvero dopo la pesante sconfitta, soprattutto in termini di classifica, rimediata nella giornata di ieri.

Il Bari, infatti, uscito KO dal confronto con il Lecco, sta per prendere provvedimenti. La posizione di Pasquale Marino è fortemente in bilico dal momento che non è riuscito a dare una inversione di tendenza alla squadra da quando è subentrato. Per questo motivo sarebbe già stato individuato in Mignani, proprio l’allenatore di inizio anno del Bari, il suo sostituto.

Bari, la sconfitta fatale per Marino: torna Mignani

E’ partito ad inizio anno con il chiaro obiettivo di cercare immediatamente la promozione in Serie A, ma il Bari in questa stagione sta facendo i conti con una realtà a dir poco deludente. La squadra, infatti, è dodicesima in classifica e reduce da tre gare senza vittorie. Come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, allo stato attuale delle cose la panchina di Pasquale Marino è a dir poco in bilico. Per questo si sta pensando ad un ritorno di Michele Mignani, esonerato dopo 9 giornate ed ora pronto a riprendere in mano la squadra.