Bomba Berrettini, adesso non ci sono più dubbi: la confessione

Arrivano novità clamorose su Matteo Berrettini: dopo la brutta stagione vissuta, ecco la confessione che spiazza i tifosi.

Il 2023 del tennis italiano si è concluso con un grande exploit, quello della squadra azzurra in Coppa Davis. Guidati da uno straordinario Sinner, gli azzurri sono riusciti a riportare nel nostro paese l’ambita insalatiera dopo 47 lunghissimi anni. Se le luci sono state dunque molte per il nostro tennis in questa stagione, non sono mancate anche alcune ombre piuttosto ingombranti. Su tutte, il crollo verticale di Matteo Berrettini.

Tra i giocatori italiani, la grande delusione di questa stagione è sicuramente legata ai risultati, decisamente negativi, dell’ex numero uno azzurro. Mentre le difficoltà di Fognini, arrivato ormai a 36 anni compiuti, potevano essere preventivate, Berrettini era reduce da due stagioni straordinarie.

Allo storico 2021 impreziosito dalla finale di Wimbledon, il tennista romano aveva fatto seguire un 2022 di alti e bassi ma non privo di soddisfazioni. Nonostante qualche avvisaglia di crisi ci fosse, nessuno si sarebbe aspettato difficoltà di questo tipo per Matteo, frenato da qualche inciampo di troppo e soprattutto da una serie sportivamente drammatica d’infortuni che lo hanno fatto quasi scivolare fuori dalla top 100 del ranking Atp.

Risultati che, per buona parte dell’anno, sono stati considerati da tifosi troppo maliziosi come il frutto delle distrazioni che hanno ottenebrato la mente di Berrettini. Distrazioni che rispondono a un preciso nome e cognome: Melissa Satta. Dopo essere stati più volte al centro del gossip e delle polemiche social, però, i due hanno deciso di andare avanti infischiandone delle critiche, ottenendo il benestare anche di altri personaggi illustri del mondo del tennis.

Crisi Berrettini, la colpa non è di Melissa Satta: la confessione toglie ogni dubbio

Se l’ex numero 6 al mondo è oggi scivolato fino alla 92esima posizione in classifica, la colpa non è della sua attuale compagna. Lo sanno bene i diretti interessati, ma lo confermano anche alcuni dei protagonisti del mondo del tennis italiano, pronti a difendere l’azzurro da polemiche sterili e del tutto ingiuste.

I cattivi risultati di questa stagione sono stati, infatti, secondo gli esperti, soprattutto il frutto di una condizione scadente derivata dai tanti infortuni che non gli hanno mai permesso di trovare la continuità necessaria per poter arrivare al top della forma.

L’ex miss Boateng, figura ormai costante nella sua vita, al suo fianco sia nelle vittorie che nelle sconfitte, non ha dunque alcuna responsabilità per quanto successo in questo mediocre 2023 di Berrettini. Ne è convinto anche Adriano Panatta, uno che di tennis e donne se ne intende.

“Secondo me Matteo non ha fatto nulla di particolare, qual è la colpa di avere una ragazza bella e famosa?“, ha chiesto l’ex tennista, intervenuto ai microfoni del Riformista, aggiungendo: “La verità è che le donne non hanno mai fatto male a nessun atleta“.

Giù le mani dalla vita privata di Berrettini, dunque. Per Panatta il problema non risiede nei riflettori del gossip, da qualche mese a questa parte puntati più che mai su una delle coppie più glamour del nostro showbusiness. Piuttosto, la speranza è che nel 2024 Matteo possa godere di miglior sorte dal punto di vista fisico. Sarà quello infatti l’unico segreto che potrà portarlo nuovamente a competere per i traguardi più importanti nel corso della prossima fondamentale stagione.