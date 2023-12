Bomba dall’Inghilterra: la Juve firma subito la doppietta

By

Si comincia a respirare l’aria natalizia. Nelle città sono comparse già le luminarie e si iniziano ad allestire le zone che verranno poi adibite ai canonici mercatini.

Mercatini di Natale che regalano sogni ai bambini, ma anche ai più grandi. Nelle stesse giornate, in ben altri luoghi, solitamente al chiuso e al caldo, si allestiscono le strategie per il mercato del calcio. Qui i bambini hanno poco spazio. I sogni appartengono ai più grandi, a coloro che hanno una squadra del cuore.

Si parte il 1° gennaio e l’anno nuovo porterà tante novità, si spera gradite poiché mai come in questo momento se ne sente il bisogno. Il calciomercato proverà a fare il suo, con il suo carico di illusioni, di sogni infranti, ma anche di gioie inattese. Ciascuna società ha i suoi piani d’azione ed il suo elenco della spesa.

Entrate ed uscite in ordine perché i denari sono sempre pochi ed occorre investirli al meglio. In casa Juventus il mercato invernale può regalare una doppia strenna natalizia inattesa e, proprio per questo, ancora più gradita da Massimiliano Allegri.

La Juve firma subito la doppietta

Occasioni da cogliere al volo. Il mercato del calcio le offre puntualmente, l’importante è arrivare prima degli altri.

La sua occasione la Juventus la potrebbe cogliere in Premier League. Giuntoli può infatti pescare in casa del Manchester United. Non un singolo colpo, ma un doppio colpo: Jadon Sancho e Donny Van De Beek.

Due giocatori ormai messi ai margini dal tecnico olandese ten Hag e che il club inglese vorrebbe cedere già a gennaio. Come ci informa tuttojuve.com, riprendendo la notizia riportata da ESPN, la Juventus starebbe preparando un’unica offerta per entrambi i giocatori.

Un esterno d’attacco come Jadon Sancho, classe 2000, nazionale inglese, ed un centrocampista come Donny Van De Beek, classe 1997, nazionale olandese, entrambi giocatori dotati di ottima tecnica individuale, rappresenterebbero un doppio colpo di elevata qualità per la Juventus.

Nonostante lo stato dei due giocatori la trattativa non si preannuncia facile. La Juventus gradirebbe la formula del prestito con diritto di riscatto. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il prestito con diritto di riscatto potrebbe essere una formula gradita ai Red Devils solo per quanto riguarda Donny Van De Beek.

Per Jadon Sancho il club inglese chiederebbe invece circa 30 milioni di euro. Cifra che la Juventus non potrebbe investire. Sarà proprio questo lo scoglio più duro da superare nell’eventuale trattativa.