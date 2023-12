Juventus, infortunio per un big: cambia la strategia di mercato

By

Aggiornamenti di calciomercato sulla Juventus. L’infortunio del big cambia le strategie di Giuntoli per gennaio, ecco tutti i dettagli.

Grave infortunio per il calciatore che tornerà a disposizione solo nel 2024. Problema alla spalla per il centrocampista, ecco perché adesso Giuntoli dovrà cambiare obiettivi per la prossima sessione di calciomercato.

Tegola per il mister, che ha perso per infortunio un altro centrocampista. Arriva la prima diagnosi riguardo il calciatore che ha rimediato una lussazione alla spalla destra. I tempi di recupero ufficiali non sono stati resi noti ma un problema del genere è guaribile nel giro di quattro settimane; potrà tornare a disposizione direttamente nel 2024. Ecco perché il ds della Juventus Cristiano Giuntoli dovrà cambiare obiettivi per la prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato Juventus: l’infortunio stravolge tutto, ecco cosa succede adesso

Fuori in barella durante l’ultimo turno di campionato, il calciatore ha fatto preoccupare e non poco il proprio allenatore. Adesso la Juventus dovrà guardarsi intorno e valutare altri profili in vista della prossima sessione di calciomercato.

L’infortunio del ragazzo, infatti, cambia i piani di mercato del club bianconero. Punto di riferimento del centrocampo dei francesi, lo spagnolo è stato costretto ad uscire per infortunio durante la gara di Ligue 1 Le Havre Psg. Fabian Ruiz adesso dovrà sottoporsi a nuovi controlli anche se il suo 2023 è da considerarsi concluso, l’ex Napoli dovrà iniziare il piano di recupero per tornare nel 2024.

Juventus: infortunio Fabian Ruiz, lo spagnolo resterà al Psg

Dopo questo infortunio cambiano le strategie di mercato della Juventus, che per gennaio 2024 aveva messo nel mirino anche Fabian Ruiz. Dopo l’infortunio alla spalla, l’ex Napoli uscirà dai radar dei bianconeri. Per Allegri serve un centrocampista pronto all’uso e lo spagnolo, che rischia di rivedere il campo a 2024 inoltrato, non è quello che fa a caso della Juve. L’edizione odierna di Tuttosport, traccia l’identikit di altri centrocampisti sul taccuino di Giuntoli.

Calciomercato Juventus: i centrocampisti nel mirino di Giuntoli

L’infortunio di Fabian Ruiz fa saltare il suo trasferimento alla Juventus. Per gennaio i bianconeri cercano un centrocampista dalle spiccate doti offensive. Nella lista della spesa c’era anche lo spagnolo del Psg, che ieri si è fatto male alla spalla. Questo stop compromette il suo arrivo in bianconero. Nella lista di Giuntoli restano altri giocatori come Rodrigo De Paul e Lazar Samardzic, senza dimenticare l’armeno Eduard Spertsyan.