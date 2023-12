Addio Juventus, se ne va in Premier League: cifre già svelate

Oltre a lavorare su qualche innesto interessante in grado di rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri, la Juventus starebbe valutando anche la possibilità di salutare qualche esubero già a partire dal prossimo calciomercato invernale, così da andare ad incrementale il tesorino a disposizione da eventualmente poi investire sul altri reparti e giocatori.

A conferma di questo, stando alle ultime notizie, la Juventus avrebbe già le idee abbastanza chiare su chi vendere, visto che Giuntoli avrebbe redatto una lista (piena) di nomi che sarebbero oramai ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri.

Fra questi rientra a sorpresa anche uno dei giocatori più acclamati ed apprezzati dalla tifoseria bianconera, il cui futuro nel prossimo calciomercato parrebbe essere in Premier League.

Calciomercato, addio Juventus: va in Premier League

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita della Juventus, la quale vorrebbe cercare di guadagnare il più possibile dalle cessioni degli esuberi della formazione bianconera per regalare in quel di gennaio a Massimiliano Allegri innesti in grado di contribuire alla vittoria finale dello scudetto.

Come anticipato, nel corso di questi mesi Giuntoli e dirigenza avrebbero redatto una lista di nomi che non rientrerebbero più nei piani dell’allenatore toscano e che nel prossimo calciomercato potrebbero senza troppi problemi lasciare la Juventus. Fra questi rientrerebbe, anche se un pò a sorpresa, il giovane Samuel Iling Junior, al quale Allegri ha addirittura arrivato a preferire anche il giovane Yildiz, a conferma del fatto che ormai l’inglese sia ai margini del progetto tecnico bianconero. Essendo comunque un prospetto ancora molto interessante, a differenza degli altri possibili uscenti, Iling Junior è senza ombra di dubbio quello che ha più mercato di tutto in casa Juventus, come direttamente confermato anche dalle ultime indiscrezioni trapelate dai tabloid inglesi, che narrano di una big di Premier League pronta a fare sul serio per il classe 2003.

Stando infatti a quanto riportato da il The Mirror, il Tottenham avrebbe messo nel mirino Samuel Iling Junior in vista del prossimo calciomercato. Non solo, gli Spurs avrebbero anche già pronta un’offerta importante da far recapitare alla Vecchia Signora.

Juventus, Tottenham su Iling Junior: pronta la prima offerta

Il Tottenham fa sul serio per Samuel Iling Junior, e quanto raccontato dai tabloid inglese non può che esserne la conferma. Stando a il The Mirror, infatti, gli Spurs sarebbero pronti ad offrire ben 12 milioni di euro alla Juventus per il talento inglese, cifra che la Vecchia Signora ritiene al momento, però, ancora troppo bassa.

Iling Junior via, ma ad una condizione: la Juventus fissa il prezzo

Oramai potremmo dire che Samuel Iling Junior è sul mercato, ma ciò non significa che la Juventus sia disposta a svenderlo. Il Mirror parla di un’offerta da 12 milioni di euro del Tottenham, già superiore ai 9 di valutazione che fa Transfermarkt, ma per cedere il classe 2003 nel prossimo calciomercato la Vecchia Signora potrebbe arrivare a chiederne anche 18 di milioni.

Qualora non si raggiungessero queste cifre la Juventus sarebbe anche disposta ad abbassare le proprie pretese, ma di poco, anche perché c’è un calciomercato da autofinanziarsi.