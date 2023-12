Juventus, doppio colpo scudetto: affare in Premier League

By

Con la vittoria contro il Monza la Juventus ha assaporato, per la prima volta dopo stagioni, l’ebrezza di essere in testa alla classifica di Serie A. Questa sensazione, però, la formazione di Massimiliano Allegri vuole continuare a provarla, ed anzi, punta a ricucirsi sul petto uno scudetto che manca oramai da 4 anni.

Per questo motivo, nonostante tutte le difficoltà del caso, Giuntoli ha intenzione di regalare diversi innesti importanti al suo allenatore nel prossimo calciomercato invernale, così da rinforzare e completare la rosa in vista di un rush finale intenso.

Tanti sono i nomi finiti sul taccuino della dirigenza bianconera ma, stando alle ultime notizie, la Juventus sarebbe pronta a cogliere due ghiotte opportunità dalla Premier League.

Calciomercato Juventus: doppia opportunità dalla Premier League

Importanti novità arrivano in merito al prossimo calciomercato in entrata della Juventus, che sfrutterà la finestra invernale di trasferimenti per apportare qualche modifica alla formazione di Massimiliano Allegri, così da “mettere la freccia” nella corsa scudetto.

Al momento, però, la Vecchia Signora non ha alcuna priorità specifica, ma l’impressione è che ci si muoverà tanto anche in ordine alle cessioni, da programmare. Se non dovessero esserci uscite importanti, però, la Juventus farà comunque calciomercato, sfruttando qualche opportunità di livello sulla quale varrebbe la pena investire. Ed è proprio su un affare di questo genere che Giuntoli starebbe lavorando, stando anche a quanto trapelato nelle scorse ore dai media inglesi.

Stando al noto tabloid britannico il The Sun, infatti, la Juventus sarebbe decisa a mettere a segno un doppio colpo dal Manchester United nel prossimo calciomercato, sfruttando l’uscita di due giocatori dai Red Evils, oramai ai margini del progetto tecnico di Erik ten Hag.

Juventus, affare con il Manchester United: le ultime

La Juventus guarda in casa Manchester United per rinforzarsi nel prossimo calciomercato. Nella rosa dei Red Evils ci sarebbero diversi giocatori che potrebbero fare al caso della Vecchia Signora, ma alla fine sono due quelli ritenuti essere ideali per il progetto tecnico bianconero: Donny van de Beek e Jason Sancho.

Il secondo è da tempo finito nel mirino di Giuntoli e dirigenza, sin da quando in pratica è stato messo fuori rosa da ten Hag, mentre il primo è un’opportunità che potremmo definire essere last minute, sul quale la Juventus punterebbe per andare a coprire i vuoti lasciati dai vari Pogba e Fagioli a fronte delle loro squalifiche.

Sancho e van de Beek per la Juventus: le cifre

Nel prossimo calciomercato invernale la Juventus proverà l’affondo sia per Donny van de Beek che per Jadon Sancho, consapevole che non troverà nel Manchester United un incredibile alleato.

La Vecchia Signora non ha però intenzione di spendere tanto, e l’impressione è che i Red Evils siano disposti praticamente a tutto pur di lasciar partire questi due giocatori. Stando a quanto riportato da il The Sun, infatti, lo United sarebbe disposto a cedere sia Sancho che van de Beek per una cifra che si aggira attorno ai 30 milioni di euro.