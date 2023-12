Calciomercato, via a zero dalla Lazio: lo prende la Juve

Salta il rinnovo con la Lazio, un big lascia i biancocelesti a zero: la Juventus lo prenota per la prossima estate.

Il contratto in scadenza a giugno 2024 non è stato ancora rinnovato. Nonostante i buoni propositi di Claudio Lotito, la fumata bianca non è ancora arrivata con il giocatore che ha alzato le richieste e preso tempo sulla firma del contratto scatenando l’ira del patron dei biancocelesti che per il momento ha bloccato ogni trattiva rischiando di perdere gratis il talento.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, Claudio Lotito per il momento ha deciso di bloccare il rinnovo con la Lazio di Felipe Anderson. Alla base di questa scelta alcune richieste del brasiliano, che hanno fatto saltare la fumata bianca. Il patron – spiega il quotidiano romano – teme che dietro questa presa di posizione dell’agente ci sia qualche altra società, interessata a prendere Felipe da svincolato. Una di quelle più indiziate è la Juventus con Giuntoli, che oltre a Zaccagni, sarebbe sulle tracce anche del calciatore brasiliano e vorrebbe portare alla Juventus Felipe Anderson a parametro zero.