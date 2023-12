Milan, prima offerta ufficiale al giocatore: si chiude, accordo vicino

Il Milan, con largo anticipo rispetto alle avversarie, starebbe già iniziando a programmare il prossimo calciomercato invernale, con l’intento di evitare di farsi trovare impreparato difronte a qualsiasi circostanza.

E quanto trapelato nelle scorse ore potrebbe essere una di queste situazioni delle quali parliamo, visto che per la prima volta dopo mesi c’è stato il primo approccio ufficiale del club nei confronti del giocatore, con tanto di offerta a cifre tutt’altro da snobbare.

A fronte di questo, e di quanto successo in estate, l’impressione è che questo affare possa chiudersi a breve, con il club ed il giocatore in procinto di raggiungere un accordo che poi indirizzerà le eventuali trattative fra le due società in un’unica direzione.

Milan, primo approccio ufficiale al giocatore: le ultime

Il calciomercato invernale del Milan si prospetta essere tanto scoppiante quanto quello estivo, considerato quanto si sta dicendo nel corso di questi giorni. Al momento le priorità assolute del diavolo sono un difensore centrale ed una nuova prima punta, ma nessuno esclude che la dirigenza rossonera possa muoversi anche su altri profili in caso di qualche cessione importante.

La volontà di Stefano Pioli, però, è quella di evitare di stravolgere completamente la sua rosa, anche se difronte ad offerete irrinunciabili nessuno è incedibile. E questo è il caso di uno dei pupilli dell’allenatore parmigiano, che nel prossimo calciomercato invernale potrebbe salutare il Milan dopo anni di onorato servizio. Tutto questo perché, stando anche a quanto trapelato dalla sfida di sabato contro il Frosinone, il giocatore pare non rientrare più nei piani di Stefano Pioli, motivo per il quale un addio parrebbe essere la soluzione migliore per evitare di rovinare quello che di bello c’è stato in questi anni.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, salvo incredibili colpi di scena Rade Krunic lascerà il Milan nel prossimo calciomercato, con il Fenerbahce pronto ad accoglierlo anche se con sei mesi di ritardo. A conferma di questa, stando al noto quotidiano piemontese, per anticipare i tempi il club di Istanbul avrebbe anche presentato una prima offerta contrattuale al bosniaco, sempre più orientato nell’accettarla.

Milan, offerta del Fenerbahce e Krunic: le cifre

Nelle scorse ore sarebbe arrivata la prima offerta ufficiale del Fenerbahce a Krunic, ed a questo punto potremmo pensare che la panchina di sabato del bosniaco contro il Frosinone possa non essere un semplice caso.

Stando a Tuttosport, infatti, il bosniaco ha ricevuto una ricchissima offerta dai turchi da 3,5 milioni di euro a stagione, le stesse cifre che avrebbe chiesto al Milan per rinnovare ma che il diavolo, dal canto suo, non sarebbe disposto ad accontentare. A fronte di questo, dunque, potremmo dire che il futuro di Rade Krunic parrebbe essere sempre più al Fenerbahce.

Fenerbahce-Krunic, ci siamo: ma manca una cosa

Krunic è propenso ad accettare la proposta del Fenerbahce, che al momento non avrebbe invece ancora presentato un’offerta ufficiale al Milan per il bosniaco. L’impressione, comunque, è che nei prossimi gironi questa situazione si possa sbloccare, con il diavolo disposto a lasciar partire il centrocampista anche per cifre inferiori rispetto ai 10 milioni di euro di cui tanto si è parlato in estate.