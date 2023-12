Donnarumma in prestito in Serie A: sgarbo al Milan, la destinazione

Gianluigi Donnarumma dirà addio al Paris Saint-Germain, il suo futuro sembra essere di nuovo in Serie A.

Secondo quanto riferiscono dalla Francia, sarebbe finita l’esperienza di Gigio Donnarumma al PSG che, senza una titolarità certa, mette a repentaglio la sua candidatura da portiere titolare dell’Italia, per Euro 2024, considerando quanto di buono stanno facendo Vicario e Provedel, rispettivamente tra Tottenham e Lazio.

Con Alex Meret che neppure convince, il posto da portiere titolare a seguito dei diversi errori che sta commettendo Donnarumma al PSG, non è così certo per la Nazionale di Luciano Spalletti. Pertanto, Gigio Donnarumma, vuole ritrovarsi e potrebbe farlo in Serie A, con destinazione a sorpresa.

Calciomercato, Donnarumma in prestito in Serie A: la notizia dalla Francia

Troppi errori di Gigio Donnarumma, con l’ultimo che ha portato all’espulsione diretta con rischio di maxi-squalifica per il gesto in uscita che ha portato al fallo in favore del Le Havre, nella partita giocata nella mattinata di domenica, in Ligue 1.

Errori che porteranno all’addio, ma c’è da fare attenzione sul possibile ritorno in Italia e in Serie A, con sgarbo totale al Milan per la destinazione scelta.

Secondo quanto riferito da L’Equipe, i tifosi chiedono a gran voce l’esclusione dai titolari e dalla rosa, per Gigio Donnarumma. Con Keylor Navas pronto a prendergli il posto da titolare, il portiere italiano saluterebbe così il club parigino. Ma considerando il suo elevato costo del cartellino, la possibilità sarebbe quella di vedere Gigio Donnarumma in Serie A in prestito per sei mesi, per capire poi cosa farne del futuro.

Mercato Serie A, Donnarumma può tornare davvero: la destinazione

Donnarumma può tornare davvero in Serie A e farlo già a gennaio, per quella che è l’ipotesi di calciomercato che sta vivendo ore calde oggi, dalla Francia. L’addio di Donnarumma è tra le questioni più gettonate oggi, con la possibilità di vederlo ai saluti già a gennaio, per voglia di ritrovarsi. E secondo i rumors, potrebbe tornare in Serie A e in una rivale del Milan, col Napoli che andrebbe diretto su Gigio Donnarumma per il colpo in porta.

Ultime su Donnarumma: al Napoli in prestito, via Meret

Via Meret al Napoli, per dare spazio a Gigio Donnarumma. Ma è solo in prestito che può prenderlo il Napoli, considerando l’enorme ingaggio e le cifre del cartellino non proprio a disposizione del club azzurro. Conteranno le volontà sia del giocatore che del Napoli, che potrebbe risolvere così una situazione spinosa in azzurro, considerando la posizione di Meret che non convince praticamente più nessuno in terra partenopea.