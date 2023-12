Colpo De Gea a porta: firma subito da svincolato, accordo vicino

Dopo mesi di inattività David De Gea sembrerebbe essere sempre più vicino a tornare in campo, considerate le ultime notizie trapelate in merito al suo prossimo futuro.

Essendo comunque un giocatore di una certa esperienza, nonostante il vistoso calo fisico e di prestazioni delle ultime stagioni, il nome del portiere spagnolo è stato accostato a diversi club nel corso di questi mesi, ma l’impressione è che si sia finalmente prossimi alla definizione di un accordo del quale tanto si è parlato.

Stando alle ultime notizie, infatti, David De Gea sarebbe prossimo a firmare con il suo nuovo club da svincolato. Ci sarebbero giusto gli ultimi dettagli da risolvere, ma l’impressione è che oramai l’accordo sia imminente.

Calciomercato, arriva De Gea fra i pali: firma da svincolato

Importanti novità arrivano in merito al futuro di David De Gea, che a quanto pare sarebbe in procinto di tornare in attività dopo mesi di stop a seguito del termine del contratto con il Manchester United.

Tante ipotesi sono state fatte per lo spagnolo nel corso di questo inizio di stagione, si è addirittura arrivati a parlare anche di Arabia Saudita ed MLS, ma l’ex capitano dei Red Evils ha insistito tanto insieme ai suoi agenti per provare a rimanere ancora una volta in Europa, riuscendoci alla fine sfruttando la necessità del club di andare ad investire in quel reparto subito o nel prossimo calciomercato.

Stando infatti a quanto riportato da fichajes.net, David De Gea potrebbe essere il colpo a sorpresa fra i pali del Newcastle in questo calciomercato. Lo spagnolo rappresenterebbe essere una vera e propria opportunità per i Magpies, non solo perché arriverebbe da svincolato, ma anche perché i costi dell’operazione legati al suo ritorno in Premier League sarebbero pari a zero, visto che ci sarebbero da pagare solo eventuali commissioni ai suoi agenti.

De Gea idea concreta per il Newcastle: ecco perché

Dal nulla il futuro di David De Gea sarebbe stato ribaltato, visto che da qui ai prossimi giorni il Newcastle potrebbe davvero valutare la possibilità di ingaggiare il portiere spagnolo con l’intento di far fronte al brutto infortunio di Nick Pope, da sempre il titolare della formazione di Eddie Howe, che rischia di rimanere fermo ai box più di quanto ci si possa aspettare.

De Gea rappresenterebbe dunque essere la soluzione migliore per la porta del Newcastle, che a patto di un investimento fuori di testa a gennaio non potrebbe trovare di meglio al di fuori dello spagnolo attualmente sul mercato degli svincolati.

De Gea-Newcastle: nei prossimi giorni la svolta

A fronte anche del prossimo intenso mese di stagione, il Newcastle ha l’obbligo di prendere al più presto una decisione in merito al possibile ingaggio di David De Gea. Nei prossimi giorni l’area tecnica e dirigenziale si riuniranno per valutare quest’opportunità, che non può solo che giovare ad una formazione giovane ed in cerca d’esperienza come quella dei Magpies. Se il ritorno in Premier League dovesse saltare, però, ecco che De Gea potrebbe seriamente iniziare a prendere in considerazione esperienze fuori dall’Europa, con l’intento di tornare a giocare per giocarsi un posto nei convocati di de la Fuente per il prossimo Europeo.