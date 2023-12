Calciomercato: Vidal firma gratis, colpo a sorpresa per la big

Nuova avventura per Arturo Vidal che è pronto a lasciare il Brasile per firmare con un’altra big, ecco le ultimissime riguardo questo trasferimento.

Arturo Vidal non finisce di stupire. Il centrocampista cileno, ex Juve e Inter, nonostante i suoi 36 anni ha ancora voglia di dire la sua e di vincere trofei. L’ambizione è davvero alta tanto da essersi proposto ad una big, alla ricerca di una mezzala d’esperienza, che sta valutando il suo eventuale ingaggio.

Nuova esperienza per Arturo Vidal che con i suoi agenti è alla ricerca di una nuova destinazione. Dopo aver lasciato il Flamengo nell’estate 2023, dopo 51 presenze e 2 reti con una Coppa Libertadores e una Nazionale, il cileno ha firmato lo scorso luglio con Athl. Paranaense, sempre nella massima serie brasiliana, ma adesso è pronto a lasciare in maniera definitiva il Brasile per vivere un’avventura diversa. Ecco dove vuole andare il centrocampista cileno.

Calciomercato: via dal Brasile, ecco dove vuole andare Vidal

Attualmente in forza all’Athletico Paranense, Arturo Vidal ha ancora voglia di giocare ai massimi livelli e potrebbe essere pronto già per una nuova avventura. L’ex centrocampista di Inter e Juve ha il contratto in scadenza a dicembre, ecco perché ha già iniziato la ricerca della sua prossima squadra.

Per questo motivo i suoi agenti sono in azione per trovare una nuova destinazione ad Arturo Vidal, che ha voglia di mettersi in discussione e restare ad alti livelli lottando per vincere nuovi trofei. Ecco perché il cileno è stato proposto ad alcune big del calcio sudamericano.

Dopo il Brasile, può andare in Argentina visto che la dirigenza sta lavorando per portare al Boca Juniors Vidal. E’ questo il grande obiettivo del centrocampista che vuole vivere una prima esperienza nella massima serie del campionato argentino. Dopo la delusione per la sconfitta in finale Libertadores, il Boca potrebbe rinforzare la rosa e pensare di aggiungere un elemento di spessore e d’esperienza come Vidal che sarebbe ben lieto di vestire la maglia di uno dei club più prestigiosi dell’Argentina.

Vidal al Boca Juniors, ultimissime notizie di calciomercato

Secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sul proprio profilo X, gli agenti del giocatore hanno avuto dei contatti e starebbero lavorando per portare al Boca Juniors Vidal già a gennaio. Il centrocampista è stato offerta al club. Adesso bisogna attendere anche perché non è ancora arrivato il via libera da parte della società di Buenos Aires che sta riflettendo riguardo l’ingaggio di Vidal.