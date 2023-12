Caso scommesse, si allarga l’inchiesta: nuovi calciatori coinvolti

Ogni settimana esce fuori una qualche novità relativa al delicato caso scommesse che ha travolto il movimento calcistico italiano negli ultimi mesi. La Procura, che credeva e sperava di aver finito, invece, si trova difronte a nuovi documenti da dover analizzare e che potrebbero portare a squalifiche o eventuali patteggiamenti.

Stando alle ultime notizie, infatti, la Procura federale della FIGC sarebbe stata allertata da un club che ha fatto il nome di nuovi calciatori che sarebbero coinvolti nelle scommesse illegali.

Chi di dovere da qui ai prossimi giorni farà le dovute indagini per risolvere anche questa situazione, con i giocatori che dovranno di conseguenza chiarire le rispettive posizioni per evitare il peggio.

Caso scommesse, interviene la Procura della FIGC: nuovi calciatori coinvolti

Nuovo scossone registrato nel delicato caso scommesse nelle scorse ore, con un club italiano che avrebbe allertato direttamente la Procura federale della FIGC, facendo i nomi dei calciatori che avrebbero scommesso sulle solite piattaforme illegali delle quali tanto si è parlato in questi mesi.

Non solo, i profili in questione sarebbero accusati di aver puntato anche sul calcio ed addirittura sulla squadra per la quale giocavano, dando così alla Procura un nuovo faldone di documenti da analizzare per fare chiarezza anche su questa situazione.

Il fatto è che non si tratterebbe di un numero da poco conto, bensì di ben quattro giocatori coinvolti che militano o che hanno militato fra le fila del club che ha allertato la Procura federale della FIGC. Stando dunque a quanto riportato questa mattina da Il Mattino, i nomi dei nuovi calciatori coinvolti nel caso scommesse sarebbero quelli di Letizia, Coda, Forte e Pastina, tutti sotto la lente di ingrandimento per dei movimenti sospetti ai tempi della loro esperienza a Benevento.

Benevento: quattro nomi coinvolti nel caso scommesse

Il caso scommesse è arrivato anche in quel di Benevento, visto che il club campano avrebbe allertato la Procura federale della FIGC per il possibile coinvolgimento di ben quattro giocatori: Letizia, Coda, Forte e Pastina.

Il Mattino riporta che sarebbe già stata avviata un’indagine che potrebbe portare alla squalifica, o all’eventuale patteggiamento, di questi quattro giocatori, che rischiano decisamente grosso se non dovessero chiarire le loro posizioni, soprattutto in ordine alle accuse di aver scommesso anche sulle partite del Benevento.

Nel mentre, riporta Brescia Oggi, parlando con il ds della Feralpisalò, Letizia si sarebbe detto tranquillo, negando ogni addebito, così come hanno anche già fatto i suo colleghi.

Non solo questi quattro: coinvolti anche altri due giocatori

Letizia, Coda, Forte e Pastina potrebbero non essere gli unici nuovi calciatori coinvolti nel caso scommesse, visto che le maglie dell’inchiesta penale potrebbero presto allargarsi.

Stando alle ultime notizie, infatti, ci sarebbero altri due ex calciatori del Benevento coinvolti nel caso scommesse, accusati di aver affidato somme di danaro a Covino e Dell’Annunziata, coloro i quali alla fine facevano da prestanome sulle puntate.