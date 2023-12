De Laurentiis vende agli americani, ecco il prezzo: l’annuncio

De Laurentiis cede il club agli americani: annuncio clamoroso, ecco il prezzo e la valutazione della società.

Ultimissime notizie riguardo la decisione del patron azzurro, che è pronto a vendere la sua squadra di calcio. Emergono le cifre di questo affare, svelate da un addetto ai lavori che ha già fatto una prima valutazione del club che è pronto a passare nelle mani di un fondo straniero.

La stagione non è iniziata bene con la squadra che ha cambiato anche allenatore. Situazione complessa in città che apre nuovi scenari riguardo il futuro della società che può essere ceduta. Ecco perché De Laurentiis sta pensando di vendere agli americani.

De Laurentiis cede la sua società, arrivano gli americani

Dopo gli ultimi risultati negativi, i tifosi hanno iniziato ad alzare la voce contro la famiglia De Laurentiis che per questa ragione sta lavorando – in gran segreto – per cedere subito la propria squadra di calcio.

Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio e deus ex machina del progetto, è rimasto scottato dalle critiche ricevute da una parte della tifoseria che ancora non perdonano il finale di stagione passato, con la sconfitta in finale playoff contro il Cagliari. Ad inasprire i rapporti tra presidenza e tifosi, anche la scorsa sessione di calciomercato estivo che ha portato all’addio di calciatori chiave come: Caprile, Cheddira e Folorunsho.

Ecco, quindi, che a sorpresa, la Filmauro (proprietaria del club) sta lavorando per la vendita del Bari ad un gruppo americano. A svelare tutto è uno dei presidenti di Serie B.

Cessione Bari agli americani, la rivelazione di Paolo Di Nunno

Il Corriere del Mezzogiorno, edizione Puglia, ha intervistato il presidente del Lecco Paolo Di Nunno che ha svelato i dettagli relativi alla possibile cessione del Bari agli americani: ecco la valutazione del club.

“Si tratta di indiscrezioni, voci di corridoio. Da quel che so io, ci sarebbero già stati dei contatti per la cessione del Bari ad un fondo americano. Un gruppo è pronto a rilevare il club da De Laurentiis. Non so, comunque, se la trattativa abbia un fondamento e andrà in porto”.

“Ho già fatto una prima valutazione sul Bari e credo che ad oggi costi almeno 50 milioni di euro, tenuto conto della piazza e dall’affluenza del pubblico. Se poi dovesse tornare in Serie A, il valore potrebbe crescere fino a raggiugere i 100 milioni. Ma questa è una stima tutta personale”.