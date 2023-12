Elodie da infarto: durante il concerto stavolta la gonna si apre

Nel suo tour Elodie sta dando spettacolo, mise sempre più provocanti, oltre ogni limite: gonna spalancata durante il concerto, che favola

Ci si attendeva un grandissimo successo per il tour autunnale di Elodie nei palazzetti e quanto sta accadendo sta confermando tutto in pieno. La cantante romana sta raccogliendo un trionfo assoluto di pubblico e da parte della critica e sta facendo parlare di sé per esibizioni roboanti. Tra l’altro, improntate a una sensualità esagerata e in grado di ipnotizzare i fan.

Fin dagli inizi di carriera, Elodie ci ha abituato a trasferire sul palco tutta la sua verve e la sua energia seducente, accompagnando le sue performance con balletti scatenati e sensuali. Movenze impossibili da ignorare, che accendono la fantasia in un nanosecondo. Un copione che si sta ripetendo anche nel corso delle date di questi giorni, nelle quali gli applausi per lei sono stati scroscianti.

Sold out garantito in tutte le tappe del tour, al punto che dopo l’ultima data prevista, quella di martedì al Nelson Mandela Forum di Firenze, ne è stata aggiunta un’altra, a chiusura. Ritorno al Forum di Assago sabato 9 dicembre, per un’altra serata che si annuncia memorabile, sulla scorta delle precedenti.

Elodie, gonna troppo corta e praticamente aperta: da bollino rosso sul palco, fan in delirio dal vivo e sui social

Per chi se la fosse persa dal vivo, non mancano sui social testimonianze dei momenti più intensi vissuti sul palco. La stessa Elodie, con post e stories continui sul suo profilo Instagram, sta provvedendo a mandare ulteriormente in visibilio i fan con alcuni stralci. In particolare, ha dato il meglio di sé nelle due date nella sua città, a Roma, facendo assai discutere per il suo look ai limiti della censura.

Non poteva passare inosservato questo abbigliamento, con un abitino rosso a concludersi con una gonna cortissima e un’apertura laterale praticamente totale. Facendo intravedere tutto o quasi tutto.

Il dibattito si è scatenato e in molti si sono chiesti se la cantante, al di sotto, indossasse o meno lingerie intima. Ciò che importa è che le immagini hanno fatto il giro del web, causando tachicardia a ripetizione tra gli ammiratori.

Che in questi giorni più che mai hanno riempito la loro beniamina di complimenti. Non sono mancate le critiche, naturalmente, ma come al solito Elodie ha non solo tirato dritto per la sua strada ma anche risposto a tono spiegando di non volersi limitare nell’espressione di se stessa e del suo corpo.