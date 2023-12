Ribaltone in panchina, c’è l’esonero: annuncio in giornata

A quanto pare nelle prossime ore potrebbe registrarsi un nuovo e clamoroso ribaltone in panchina. Stando alle ultime notizie, infatti, la società avrebbe deciso di separarsi dall’allenatore, esonerandolo, a fronte dell’ultima, dolorosa, sconfitta in campionato.

Nessuno si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere della faccenda, eppure i media locali insistono sul fatto che addirittura già in giornata potrebbe esserci l’annuncio ufficiale del club su questo esonero.

Scelta, questa, che sicuramente farà rumore, ma che potremmo dire essere conseguenza inevitabile ad un rapporto non idilliaco fra la società e l’allenatore stesso, visto che i risultati in questa prima parte di stagione alla fine sono arrivati, nonostante qualche difficoltà.

C’è l’esonero: il club ha deciso, le ultime

Contro ogni pronostico nelle prossime ore un nuovo ribaltone in panchina potrebbe aggiungersi alla già folta lista di esoneri registrati nel corso di questo concitato, e particolarmente intenso, inizio di stagione. Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante una prima parte di campionato incoraggiante, la società avrebbe deciso di separarsi dall’attuale allenatore, con l’obiettivo di dare uno scossone a tutto l’ambiente dopo l’ultimo mese nel quale il rendimento della squadra è stato decisamente altalenante.

Questa, comunque, non parrebbe essere una giustificazione valida all’eventuale, ma sempre più certo, allontanamento del tecnico, che al momento era in corsa per tutti gli obiettivi che la società gli aveva prefissato di raggiungere ad inizio stagione. L’impressione, dunque, è che dietro questa decisione possa esserci più di una mera questione di campo, ma solo col tempo verremo a conoscenza della verità, che per ora verrà mascherata da altre scuse.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, riprendendo i media turchi, l’esperienza di Patrick Kluivert sulla panchina dell’Adana Demirspor sarebbe già giunta al capolinea. Arrivato in estate per sostituire Montella, l’allenatore olandese lascia il club di Adana al quinto posto in classifica e con 23 punti all’attivo, a sole tre distanze dal Besiktas terzo.

Adana Demirspor, esonero Kluivert: nelle prossime ore l’annuncio

Stando dunque a quanto riportato dai media turchi, l’Adana Demirspor avrebbe deciso di separarsi da Patrick Kluivert.

A conferma di questo, stando a quanto riportato da TMW, nelle prossime ore il club turco dovrebbe pubblicare un comunicato ufficiale che confermerebbe l’esonero dell’allenatore olandese. Inutile dire che la ricerca per il nuovo tecnico sarebbe già iniziata, ma nessuno esclude che l’Adana possa puntare su una qualche soluzione interna, almeno per il momento.

Adana-Kluivert: si aspettano le motivazioni dell’esonero

I tifosi dell’Adana Demirspor aspettano le motivazioni del club sull’esonero di Kluivert. I media turchi parlando, come anticipato, di una scelta che è conseguenza al fatto che la squadra non vinca da più di quattro partite, ma l’impressione è che ci sia molto di più dietro a questa separazione.

Ai tifosi, sorpresi, non spetta dunque che attendere solo il comunicato ufficiale dell’Adana, che forse farà luce sulla faccenda. Staremo a vedere.