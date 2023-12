Esonero Pioli, il Milan volta pagina: scelta irrevocabile

La posizione di Stefano Pioli sulla panchina del Milan sembra pendere dalla sponda che lo vede al capolinea: arriva una conferma… statistica.

Se le vittorie con Fiorentina e Frosinone hanno ridato slancio al Milan in campionato, la sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund ha risvegliato i dubbi sul potenziale che i rossoneri riescono ad esprimere in campo. La squadra di mister Pioli davanti al pubblico di San Siro è crollata per 3-1 al cospetto dei tedeschi e il prosieguo nella competizione internazionale è più in dubbio che mai.

Resta un solo match da disputare per passare dalla fase a gironi agli ottavi di finale, e il Milan ad oggi è ultimo nella mini-classifica sebbene i giochi siano del tutto aperti. La tensione di restare fuori non rasserena l’ambiente e nemmeno l’allenatore, il cui futuro è sempre più in discussione. D’altronde, i rossoneri dovranno ribaltare la classifica di Champions per non rischiare di restare fuori anche dall’Europa League.

A parziale discolpa di mister Stefano Pioli c’è sicuramente da appellarsi alla fortuna: il sorteggio è stato davvero inclemente, un girone così difficile non si vedeva da tempo immemore. Complicato, certo, ma era anche molto equilibrato: i fatti hanno dimostrato che bastava qualche risultato differente per ritrovarsi secondi se non addirittura primi e invece il Milan al momento è quarto. Ma al di là dei risultati è il gioco di Pioli a non convincere più come prima. Ecco perché si continua a parlare con insistenza di un suo possibile esonero o comunque di un sempre più probabile cambio della guardia a fine stagione.

Milan, Stefano Pioli è già fuori? Per i bookmakers sì

I bookmakers hanno calcolato le quote circa la permanenza sulla panchina del Milanda parte di Stefano Pioli e per le varie agenzia di scommessa la quota dell’esonero entro Natale o la fine dell’anno è di 3.50. Una cifra in picchiata rispetto al mese precedente, quando era dato a 15 un allontanamento del tecnico o addirittura le sue dimissioni. Le prossime sfide saranno un crocevia con un solo scopo: ritrovare la fiducia e i risultati.

In assenza di questi elementi, sarà difficile dare continuità a Pioli. Per la prossima stagione sembra invece scontata la separazione. In questo caso si attenderà giugno e probabilmente il tecnico ripartirebbe da un’avventura all’estero, anche per prendere respiro dalla Serie A. Sarebbe la sua prima esperienza professionale lontano dall’Italia e ciò potrebbe giovargli in termini di ricarica adrenalinica.

Il verdetto uscirà fuori dalle gare che separano gli impegni in calendario dall’arrivo del 2024. Un mese chiave, che deciderà non soltanto il destino europeo del Milan ma anche il significato di Stefano Pioli sulla panchina rossonera fino al termine dell’anno… agonistico o solare.