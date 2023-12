Il bomber firma col Napoli, è tutto vero: il sogno si realizza!

Il Napoli ha già annunciato la presenza del bomber in squadra, al quale si garantisce un lauto contratto: finalmente il sogno si realizza.

I festeggiamenti del titolo di campioni d’Italia sono seguiti a Napoli da un periodo oscuro. La squadra non ha trovato la propria dimensione nel passaggio dalla gestione tecnica di Luciano Spalletti – oggi Ct della Nazionale italiana – a quella di Rudi Garcia e del suo staff.

Una scelta, quella del nuovo allenatore, che ha portato ad una situazione che inevitabilmente ha condotto alla scelta di concludere anzitempo il rapporto di collaborazione col tecnico francese e richiamare una vecchia e amata conoscenza napoletana in panchina, ovvero Walter Mazzarri. Una rivoluzione appena iniziata in campo, che ha profuso buone sensazioni anche in altre faccende. Quelle dei rinnovi, per esempio.

Durante l’estate, fra i ritiri di Dimaro e Castel di Sangro, il presidente De Laurentiis si è spesso riunito col manager Calenda, il quale cura gli interessi di Victor Osimhen. Scongiurata la cessione all’estero, in particolare in Arabia Saudita, sembrava tutto predisposto per il rinnovo, e invece la firma non soltanto non è arrivata bensì si è creato un clima teso.

Napoli, l’annuncio di De Laurentiis: “Siamo alla firma”

Un video ironico postato su TikTok ha scatenato l’ira del giocatore nel momento più delicato a causa delle prestazioni senza risultati della squadra, poi un tira e molla circa gli accordi presi ha allontanato le parti, instaurando un pericoloso silenzio.

Il patron De Laurentiis allora ha cercato di ricompattare l’ambiente, trasferendosi momentaneamente a Castel Volturno, poi con la coraggiosa decisione del cambio della guida tecnica e infine riaprendo i dialoghi rimasti in sospeso.

Così dopo mesi di angoscianti dubbi, è giunto l’annuncio tanto atteso. Aurelio De Laurentiis in occasione del premio “Campania Felix” è intervenuto pubblicamente annunciando: “Per Victor Osimhen abbiamo trovato l’accordo per il rinnovo e siamo alla firma, in sospeso da questa estate”.

La trattativa finalmente incontra il suo lieto fine in un nuovo vincolo che dovrebbe prevedere sia l’estensione dell’accordo, ad oggi in vigore fino a giugno 2025, sia un lauto aumento dell’ingaggio, al momento da 4,5 milioni di euro all’anno. Secondo indiscrezioni, lo stipendio raggiungerebbe vette inesplorate per il Napoli, ovvero 10 milioni di euro a stagione con aggiunta di bonus. Tuttavia, si attendono dettagli più precisi in prossimità dell’ufficialità della firma.