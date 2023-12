Lato A in esplosione: Cremaschi da urlo

L’influencer Laura Cremaschi fa ‘esplodere’ Instagram: lato A ruba la scena in maniera evidente

Se viene soprannominata da tempo ‘la regina del web’, un motivo concreto dovrà pur esserci. Laura Cremaschi, classe 1987 tutta curve originaria di Bergamo ma milanese di adozione, non ha bisogno di tantissime presentazioni considerando i numeri che colleziona giorno dopo giorno.

Il suo profilo Instagram trabocca di like e commenti e sembra crescere ogni giorno di più a causa della bellezza che la ragazza manifesta in ogni scatto o reel pubblicato. A lei basta il minimo indispensabile per scatenare entusiasmo: un vestito corto, una scollatura evidente oppure un sorriso a trentasei denti.

In attesa di rivederla in carreggiata per qualche programma televisivo, Laura arricchisce di foto i suoi profili social in modo da soddisfare le richieste del suo pubblico: quest’ultimo è totalmente dipendente dalla sua affascinante bellezza e raffinatezza.

Laura Cremaschi, lato A sublime

Laura è in un certo senso nata per essere una modella, o comunque una donna di spettacolo. A soli 19 anni colleziona già diversi successi, tra cui la corona di ‘Miss Padania 2006’ sbaragliando la concorrenza: quella biondissima ragazza insomma già all’epoca, ben prima dell’arrivo dei social network, manifestava eleganza da tutti i pori. Motivo per cui tutti erano convinti che prima o poi avrebbe compiuto un grande salto in avanti in termini di popolarità.

E così è stato, a maggior ragione a partire dall’esplosione del fenomeno social network. Laura fu una delle prime future influencer a intuirne il potenziale: subito dopo aver aperto il suo profilo Instagram ha goduto di numeri importanti e degni di nota. Numeri che crescono in modo esponenziale: ogni scatto reso noto dalla bergamasca raggiunge migliaia di persone.

Poche ore fa tale dinamica si è ripetuta per l’ennesima volta. L’ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’ – che ha collaborato col programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti fino a pochi mesi fa – ha spiazzato tutti vestendo un abito nero che non nasconde le sue forme abbastanza generose.

Il lato A ruba la scena, impossibile negare ciò: Laura, in uno dei suoi ultimi due scatti pubblicati, dimostra la sua attitudine da modella mettendo in pratica un fascino esemplare e unico.

E stiamo parlando soltanto di un assaggio della sua bellezza: in passato la Cremaschi, in altre foto social, ha dimostrato qualità se vogliamo ancora maggiori.