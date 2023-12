Michela Persico pronta a tutto: Rugani alle strette

Michela Persico e Daniele Rugani, ci sono grandi novità in vista per una delle coppie più glam della Serie A: il difensore è avvisato

Tra i calciatori di Serie A, di sicuro Daniele Rugani è uno dei più invidiati, potendo condividere la vita con una donna dal fascino esplosivo come Michela Persico. Una coppia diventata iconica, quella tra il difensore della Juventus e la popolare giornalista, anche per la condivisione della propria quotidianità sui social insieme ai fan.

Non passa mai inosservato, in particolare, il fare seducente e incontenibile di Michela, che l’ha resa celebre e ormai una autentica star su Instagram, con oltre due milioni di followers. Oltre che alla professione giornalista, Michela si sta dedicando con passione all’attività di modella e influencer, per non parlare del fatto che ha anche debuttato come attrice cinematografica in un film passato in rassegna al Festival di Venezia.

Insomma, una bellezza sempre più al top, ma anche Rugani sta vivendo, finalmente, un momento di grazia. In questo avvio di stagione, è stato protagonista di prestazioni convincenti con la maglia della Juventus, trovando spesso e volentieri la titolarità anche grazie alle assenze di Danilo e Alex Sandro, dimostrando ad Allegri che il tecnico può contare su di lui.

Rugani, attento: Michela fa sul serio, ecco cosa ha confessato

Un momento vissuto, ovviamente, con grande partecipazione da Michela, che insieme al figlio Tommaso segue sempre le gesta del suo amato allo stadio ogni volta che può. Anche se a breve ci sarà da pensare al futuro.

Il contratto di Rugani con la Juventus è in scadenza a giugno, i discorsi per il rinnovo sono in corso. Per abnegazione alla causa, l’intenzione della società sembrerebbe quella di trattenerlo e si pensa che un accordo sia raggiungibile. La cosa ovviamente renderebbe felici sia il difensore, che la sua fidanzata.

In una intervista alla ‘Gazzetta dello Sport’, Michela ha svelato i progetti e le intenzioni dei due: “A Torino ci troviamo bene e vorremmo rimanere, ma sappiamo che tutto può succedere, già una volta ci siamo trasferiti”.

Nei pensieri della giornalista e showgirl, però, c’è anche un altro matrimonio, il suo: “Penso e credo che Daniele sposerà sia me che la Juventus. Se la squadra dovesse venire per prima, non sarei gelosa…Abbiamo grandi progetti in mente. Dopo esserci sposati, vorremmo un fratellino o una sorellina per Tommaso”. Caccia allo scudetto e non solo: l’agenda del prossimo futuro di Rugani si preannuncia bella fitta.