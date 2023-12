Miroslav Klose in panchina: c’è la scelta ufficiale sul nuovo allenatore

È arrivata l’ufficialità, dopo giorni di rumors attorno all’ex attaccante della Lazio, tra le altre, Miroslav Klose.

Ha mosso primi passi importanti, da allenatore, l’ex leggenda del calcio in Germania e che, dopo quanto aveva mostrato con le maglie di Bayern Monaco e Werder Brema in Bundesliga, è diventato un elemento importantissimo anche della Lazio, in diversi anni vissuti in biancoceleste.

Non è stato mai da escludere un suo approdo in panchina, con il suo arrivo in Serie A che è circolato tra i rumors. Non è in Serie A che allenerà però, proprio questa sera è arrivato un annuncio ufficiale da parte di un club che lo aveva attenzionato da vicino per un approdo in panchina come nuovo allenatore.

Miroslav Klose in panchina: scelta fatta sul nuovo allenatore

C’era un club a caccia di un nuovo allenatore e il nome di Miroslav Klose era in cima della lista per un posto in panchina.

L’esonero scattato nel club che ha valutato la posizione di Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio, ha portato poi a quello che è stato l’annuncio ufficiale di questa sera.

Alla fine niente Serie A e niente ritorno in Germania, Miroslav Klose ripartirà altrove perché la sua candidatura non ha trovato responsi a suo favore. Secondo quanto annunciato dal Kaiserslauten, il nuovo allenatore del club di Zweite Bundesliga è ufficialmente Dimitrios Grammozis che, nel suo passato, ha allenato allo Schalke 04, Darmstadt e giovani del Bochum.

Salta il Kaiserslauten per Klose: la notizia dalla Germania

Secondo quanto riferito dal Kaiserslauten, dopo l’esonero che era arrivato, alla fine non è su Miroslav Klose che si andrà per il futuro. Il tecnico tedesco sta muovendo i primi passi da allenatore e, dopo aver vissuto già un ruolo importante per le giovanili del Bayern Monaco, cerca ora un’esperienza importante in una Prima Squadra da allenatore ad alto livello. Non è lì dove aveva cominciato all’inizio da calciatore, col Kaiserslauten, ma sarà altrove che allenerà Miroslav Klose.

Ultime su Klose: atteso in Serie A, le ipotesi

Miroslav Klose ha sempre manifestato la sua voglia di tornare in Italia dove lì, a Roma, si è sentito un vero e proprio “Re”, vivendo la sua esperienza italiana ad altissimi livelli, sul finale della sua carriera. Miroslav Klose è tra le idee in Italia come nuovo allenatore e non è da escludere una sua candidatura, qualora dovessero precipitare le cose per alcune delle squadre coinvolte in situazioni scomode, in Serie A.