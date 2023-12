Napoli, Osimhen rinnova ma va via in estate: destinazione e cifre

Negli scorsi giorni il presidente Aurelio De Laurentiis è uscito allo scoperto con un annuncio importante che difatti segnava le fine delle trattative per il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli, che a questo punto potrebbe arrivare già nelle prossime settimane.

Rispetto a quanto si è raccontato in questi giorni, però c’è una novità importante e tutt’altro da sottovalutare. Stando alle ultime notizie, infatti, nonostante il rinnovo, i prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi in azzurro di Victor Osimhen.

Fra il nigeriano e De Laurentiis si sarebbe infatti stretto un gentleman’s agreement che prevede la cessione in estate del simbolo del terzo scudetto del Napoli.

Napoli, Osimhen via nonostante il rinnovo: la destinazione

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Victor Osimhen, che in estate potrebbe lasciare il Napoli nonostante il rinnovo di contratto che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Rispetto a quanto si è detto ultimamente, infatti, si sarebbe aggiunto, come condizione essenziale per la firma, un gentleman’s agreement fra le parti, che prevederebbe la cessione di Osimhen in estate nel caso di un’offerta importante da parte di una big europea. Al momento ancora nessun club si sarebbe concretamente fatto avanti per il nigeriano che, stando alle ultime notizie, potrebbe però diventare il principale obiettivo in attacco di una delle società più blasonate non solo del Vecchio Continente, ma anche del mondo. Qualora questo scenario dovesse concretizzarsi, ecco che l’addio al Napoli del numero 9 azzurro sarebbe sarebbe cosa inevitabile in virtù dell’accordo chiuso con De Laurentiis.

Stando dunque a quanto riportato da TMW, il rinnovo di Osimhen con il Napoli non è a rischio, a differenza della sua permanenza in azzurro, messa seriamente in discussione dal fatto che il nigeriano sarebbe finito sul taccuino del Real Madrid in vista del prossimo calciomercato estivo.

Napoli, il Real pensa a Osimhen: con il rinnovo ci sarà una clausola risolutoria

A fronte del gentleman’s agreement fra le parti, nel nuovo contratto di Victor Osimhen con il Napoli ci sarà una clausola risolutoria che permetterà al nigeriano di salutare gli azzurri e la Serie A in estate.

Al momento ancora nulla di specifico si sa in merito alle cifre di questa clausola, ma l’impressione è che vada sicuramente a superare i 100 milioni di euro. Possibile dunque che questa clausola valga più per i club sauditi che per quelli europei, ai quali “basterà” sedersi al tavolo con De Laurentiis per trattare il cartellino di Osimhen, che alla fine comunque costerà intorno a quelle cifre.

Napoli: i dettagli del rinnovo di Osimhen

Manca solo la firma, ma è praticamente cosa fatta per il rinnovo di Osimhen con il Napoli. Il bomber nigeriano firmerà con i campioni d’italia fino al 30 giugno 2026 con un aumento netto dello stipendio, visto che si parla di un accordo da 10 milioni di euro netti a stagione più bonus.