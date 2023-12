Niente rinnovo e l’Inter ne approfitta: 4 milioni per convincerlo

Si complica il rinnovo del big, già vicino all’addio la scorsa estate: Marotta è pronto ad avventarsi come un condor sulla preda

Mettete un calciatore, una colonna del suo club d’alta classifica, che non trova l’accordo per il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno. E dall’altra parte mettete un dirigente che ha fatto dei colpi a parametro zero il suo modus operandi. Il suo marchio di fabbrica. Il tratto distintivo del suo lavoro.

Non passa una singola stagione in cui Beppe Marotta non si regala e non regala al club nerazzurro l’arrivo di un giocatore gratis. Da Calhanoglu a Klaassen passando per Mkhitaryan e Onana, senza dimenticare quel capolavoro chiamato Marcus Thuram, l’Ad della Beneamata è un vero e proprio condor- esattamente come l’amico e collega Adriano Galliani – quando si tratta di piombare sulle prede sbaragliando la concorrenza.

Guarda il caso, anche nei prossimi mesi ci potrebbe essere molto lavoro da fare – una fatica spesso ripagata dalla fumata bianca – per portare a Milano il big sopracitato. Uno che nella scorsa estate ha rifiutato il rinnovo al ribasso proposto dal suo presidente. Ma che ha anche rifiutato i milioni dell’Arabia Saudita, desideroso comunque di restare in Italia, seguendo il volere della sua famiglia. Le strade potrebbero ora incontrarsi nella sede dell’Inter, a Viale della Liberazione.

Marotta, parte l’assalto a Zielinski: ecco la proposta sull’ingaggio

Le indiscrezioni sull‘interesse del club meneghino per Piotr Zielinski, il giocatore del Napoli in odore di diventare ben presto un free agent, sono ora corroborate da una rivelazione esclusiva di Calciomercato.it. Che grazie alla penna di Marco Giordano ha svelato un piano che sarebbe già in atto.

Approfittando dei tentennamenti del polacco, che nel corso del mese di dicembre avrà probabilmente altri incontri con De Laurentiis e soci, Marotta ha bussato alla porta dell’agente Bartlomiej Bolek con un’offerta. Concreta. Allettante dal punto di vista economico. Considerando lo status dell’Inter, sempre più competitiva in Italia e in Europa, non c’è nemmeno bisogno di convincere il centrocampista sulle ambizioni del club.

I nerazzurri si sarebbero fatti sotto con una proposta di un ingaggio pari a 4 milioni di euro all’anno più bonus. Un modo per convincere il polacco a liberarsi a scadenza rifiutando non solo le proposte di rinnovo dei Campioni d’Italia, ma anche quelle che sarebbero state a breve sottoposte alla sua attenzione da Liverpool e Juventus, le altre due società che monitorano da tempo con attenzione la situazione Zielinski.

