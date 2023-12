Nuovo caso di calcioscommesse in Italia; il presidente: “Si vergognino tutti”

Parole durissime del presidente, in merito alla vicenda di calcioscommesse. Un nuovo caso con aperta indagine per un club italiano.

Il presidente che ha segnato la storia del club italiano ha parlato dopo le voci che sono circolate dopo il nuovo caso di calcioscommesse, che si stava analizzando tra le pagine di uno dei quotidiani italiani quest’oggi, precisamente tra le pagine de Il Mattino.

In occasione dell’iniziativa organizzata dall’ASL, il presidente del club italiano è intervenuto per parlare della vicenda calcioscommesse, nella quale sono stati coinvolti alcuni calciatori italiani tra le indagini.

Nuovo caso di calcioscommesse: prende voce il presidente di un club italiano

Sarebbero emersi nuovi nomi sul caso di calcioscommesse e, a prendere voce, è il presidente di un club italiano che si è esposto dopo le voci stesse, accusando i calciatori che sono coinvolti nella vicenda sulle scommesse nel calcio italiano.

Oreste Vigorito ha accusato i calciatori in questione, parlando del calcioscommesse e del caso che ha macchiato l’immagine del calcio italiano all’estero, dicendo la propria su quanto accaduto.

In mattinata erano giunte voci su un coinvolgimento da parte di alcuni calciatori ex Benevento, nella vicenda calcioscommesse, aprendo un nuovo “caso” in Italia. Di questo e di molto altro ha parlato Oreste Vigorito.

Calcioscommesse, parla Oreste Vigorito: le sue parole sul nuovo caso in Italia

Da un po’ di tempo a questa parte è scoppiato il nuovo caso nel calcio italiano legato al calcioscommesse. Squalificati Fagioli e Tonali, occhio agli stravolgimenti che vengono fuori da qui in avanti. Di questo, in occasione dell’iniziativa dell’ASL sulla prevenzione dei tumori, ha parlato Oreste Vigorito, criticando aspramente chi è rimasto coinvolto nella vicenda legata al calcioscommesse. Quelle che seguono, sono le sue parole: “Facciamo che ne parliamo al Casinò la prossima volta, perché oggi è occasione per parlare di cose serie, ma neanche lontanamente paragonabili ad altri di cui qualcuno dovrebbe solo vergognarsi. Sia chi ha scommesso, che chi avrebbe dovuto controllare meglio le cose affinché non accadesse quanto è successo”.

Benevento, caso calcioscommesse: i calciatori coinvolti

La Guardia di Finanza, stando a quello che riportano i colleghi de Il Mattino, avrebbe perquisito l’abitazione del difensore del Benevento, Christian Pastina. Sarebbe coinvolto, stando alle accuse, in scommesse clandestine. Indagini che però vanno avanti anche per altri giocatori che sono ex Benevento. Tra questi Massimo Coda, attuale attaccante della Cremonese e il centravanti del Cosenza, Francesco Forte. La notizia anche Gaetano Letizia, ora difensore della Feralpi Salò.