Quinta squadra in Champions: dramma Serie A

Brutte notizie per tutte le squadre di Serie A, il quinto posto Champions diventa sempre più difficile: ecco cosa sta succedendo.

Dall’entusiasmo al dramma sportivo. Si complicano maledettamente le cose per la nostra Serie A. Il quinto posto nella prossima Champions League, ampiamente alla portata fino alo scorso turno di coppe europee, è diventato nell’ultimo turno estremamente più difficile. Le speranze non sono del tutto tramontate, ma la situazione si è complicata maledettamente. Non servirà ancora un miracolo, ma quasi.

La responsabilità principale di quanto sta accadendo è sicuramente del Milan. Anche Roma e Atalanta avrebbero però potuto fare di più in questa tornata. Per guadagnare un posto aggiuntivo nella prossima Champions League a 36 squadre, servirà infatti un cammino nelle coppe europee di grande livello da parte di tutte le italiane impegnate nelle tre competizioni Uefa.

Le prime due nazioni in classifica nel ranking che somma i punteggi di tutte le partecipanti, infatti, avranno diritto a far partecipare alla prossima Super Champions non quattro, bensì cinque squadre. Un premio che sarebbe una vera manna dal cielo per le finanze sempre traballanti dei nostri club.

Champions, si complica il ranking per il quinto posto: la situazione

Se fino al quarto turno la missione sembrava tutto sommato possibile, l’ultima tornata di gare europee ha però compromesso la situazione. In Champions solo la Lazio è riuscita a portare a casa vittoria e qualificazione. E mentre l’Inter, già qualificata agli ottavi, se l’è cavata con un pareggio, Napoli e Milan sono crollate, non portando a casa alcun punto.

Non molto meglio sono andate però le cose alle altre italiane. La Fiorentina è riuscita in rimonta a portare a casa una vittoria in Conference che le permette ancora di puntare al primo posto nel girone. I pareggi di Atalanta e Roma sono però due mezzi passi falsi in termini di ranking che nessuno aveva messo in conto.

Con due 2 sole vittorie in totale, 3 pareggi e 2 sconfitte, le italiane si sono viste nella classifica Uefa superare, al termine di questo turno, dalle squadre inglesi. Attualmente la classifica recita infatti Germania al primo posto con 12,642 punti, Inghilterra al secondo con 11.750 punti e Italia al terzo con 11.714 punti, con un margine esiguo sulla Spagna, quarta 11.312 punti.

Stando così le cose, servirà un super ultimo turno alle italiane per riprendersi la seconda piazza, e soprattutto qualche bonus derivante dal passaggio alla fase a eliminazione diretta che, per Napoli e Milan, non è ancora sicuro, e anzi nel caso dei rossoneri è altamente improbabile.

Ranking Uefa per il quinto posto Champions: le prospettive

Se l’Inter e la Lazio sono già agli ottavi di Champions, e possono ancora sperare di ottenere il primo posto nel girone (più semplice per i nerazzurri che per i biancocelesti, attesi dallo scontro diretto al Wanda Metropolitano), il Napoli è a un passo dalla qualificazione agli ottavi come seconda, mentre il Milan è ormai quasi fuori. Sarà però importante per gli uomini di Pioli, in termini di ranking, riuscire a ottenere almeno il terzo posto che varrebbe una ‘retrocessione’ ai playoff di Europa League.

Diverso il discorso nelle altre competizioni. L’Atalanta è infatti già agli ottavi di Europa League, mentre per Roma e Fiorentina è ancora tutto da giocare. Il passaggio del turno non è in dubbio, ma dovranno vincere le ultime partite per sperare di evitare i playoff rispettivamente di Europa e Conference League. Tutto sommato, comunque, l’Italia difficilmente dovrebbe perdere squadre in questa fase, con il solo Milan veramente a rischio eliminazione da ogni competizione.

Interessante notare però quale sia la situazione delle principali competitor. Partiamo dalla Germania. In Champions Bayern, Borussia e Lipsia sono certe del passaggio agli ottavi, mentre l’Union può ancora sperare nella retrocessione in Europa League (ma dovrà battere il Real). In Europa League il Leverkusen è già agli ottavi, il Friburgo è come minimo ai playoff. L’Eintracht è invece ai playoff di Conference.

Per quanto riguarda le inglesi, truppa formata da ben otto squadre, in Champions Arsenal e City sono agli ottavi, mentre United e Newcastle potrebbero ancora sperare nel secondo posto ma rischiano anche una clamorosa eliminazione da tutte le coppe; in Europa League il Liverpool è già agli ottavi, Brighton e West Ham sono come minimo ai playoff; in l’Aston Villa è agli ottavi di Conference.

Servirà dunque sperare in un tracollo ulteriore di United e Newcastle per poter avere almeno un vantaggio numerico sulle inglesi dal primo turno a eliminazione diretta in poi. In questo senso la sfida tra i bianconeri e il Milan assume quindi quasi i contorni di uno ‘spareggio’, e almeno per una volta tutti gli italiani dovranno fare il tifo per il Diavolo.