I campionati sono arrivati a un punto di svolta importante: ora è tempo di decidere se continuare con l’allenatore o valutare l’esonero.

In molte occasioni le società sono completamente in difficoltà perché non riescono a gestire come si deve le proprie squadre. A inizio stagione si era partiti con un progetto molto interessante e con obiettivi di grande spessore che, però, ora sono molto distanti e rischiano di compromettere la stagione. I campionati sono ancora molto lunghi e possono cambiare ancora radicalmente le aspettative dei club ma probabilmente per farlo hanno bisogno di una rivoluzione all’interno degli stessi.

L’esonero è una scelta sempre molto particolare da prendere perché rappresenterebbe un problema anche dal punto di vista economico.

Squadra in ritiro punitivo: allenatore a rischio esonero

Il calcio italiano è ricco di sorprese negative per molte società. La stagione era iniziata con grandi propositi ma poi le buone aspettative si sono dovute arrestare a campionato in corso. I risultati non stanno soddisfacendo tifoseria e società e potrebbe esserci un ribaltone.

Un primo esonero è già avvenuto ma ora si rischia il bis, perché neppure il nuovo allenatore riesce a dare gli stimoli giusti alla squadra.

Secondo le ultime notizie, per dare una sterzata alla stagione, la società ha deciso di mandare la squadra in ritiro “punitivo”. E se le cose non dovessero andare come si spera, allora si valuterà l’esonero dell’allenatore.

Bari in crisi: squadra in ritiro, Marino sotto accusa

Il Bari di Pasquale Marino sta vivendo un periodo di profonda crisi. I ‘Galletti’ l’anno scorso sono andati a un passo dalla promozione in Serie A e hanno iniziato questa stagione con lo stesso intento. I problemi, però, stanno diventando molteplici e la classifica sta mostrando tutte le difficoltà della rosa biancorossa.

Pasquale Marino è subentrato a Michele Mignani solo qualche settimana fa ma la sua “cura” non sta funzionando a dovere. I problemi del Bari sono ancora molto gravi e la società ha deciso di spedire la squadra in ritiro per provare a far ricompattare il gruppo.

La prossima partita, quella contro il Sudtirol di sabato prossimo, sarà decisiva per il futuro di Pasquale Marino che ora rischia l’esonero.

Esonero Marino, Mignani pronto al ritorno? Le ultime

Il Bari valuta l’esonero di Pasquale Marino. La partita contro il Sudtirol sarà decisiva per le sorti del tecnico che, secondo quanto riferisce TeleBari, al momento non rischia il posto ma la sua situazione è sotto osservazione.

In caso di esonero la società di Luigi De Laurentiis penserebbe, in primis, al ritorno di Michele Mignani. In questo momento arrivano smentite ma la prossima settimana potrebbe esserci la svolta definitiva.