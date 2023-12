Esonero imminente, fatale l’ultima sconfitta: ecco il sostituto

L’ultima sconfitta in campionato potrebbe risultare essere fatale per il futuro dell’allenatore alla guida della squadra, visto che dopo l’ennesimo risultato deludente consecutivo la dirigenza si è riunita per iniziare seriamente a valutare l’operato del tecnico, che ora è inevitabilmente in discussione.

L’impressione, però, è che nel breve termine le parti possano separarsi, visto che la società avrebbe anche già individuato l’eventuale sostituto a chi affidare la panchina, indiscrezione colta dal fatto che il profilo in questione sarebbe stato a più riprese avvisato in tribuna nelle ultime settimane.

Nei prossimi giorni si saprà di più su questa situazione, ma qualora non si dovesse cambiare registro nell’immediato un cambio in panchina potrebbe essere l’unica soluzione valida per salvare una stagione iniziata bene e che potrebbe finire malissimo.

Panchina a rischio: fatale l’ultima sconfitta

Dopo un inizio di campionato incoraggiante la squadra ha iniziato piano piano ad avere un rendimento altalenate e deludente, fino ad arrivare a ieri pomeriggio, dove essenzialmente si è arrivati a toccare il fondo. Con la sconfitta, l’ennesima, maturata nei 90′ contro una diretta concorrente per i piani alti della classifica, la piazza ha iniziato a rumoreggiare vedendosi per la prima volta sfumare un obiettivo alla portata della formazione, malcontento percepito dalla società che avrebbe iniziato seriamente a mettere in discussione l’operato dell’allenatore.

Da qui ai prossimi giorni, se non addirittura ore, ci potrebbero essere delle novità importanti su questo fronte, visto che per la prima volta dopo anni si starebbe valutando un esonero.

C’è dunque bisogno di cambiare immediatamente registro, già a partire dalla prossima giornata di campionato, sennò potrebbe seriamente saltare la panchina al SudTirol di Pierpaolo Bisoli. A riportarlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport.

SudTirol in crisi, così come la panchina di Bisoli: Bari decisivo

Il SudTirol è ufficialmente in crisi, anche perché nelle ultime cinque gare disputate i altoatesini hanno collezionato ben quattro sconfitte, portando ad una sola lunghezza di distanza dalla zona play-out. A fronte di questo la società avrebbe aperto una riflessione sul lavoro di Pierpaolo Bisoli, che ora è a rischio esonero.

C’è bisogno di una svolta, ed anche immediata, che la dirigenza chiede già a partire dalla sfida di settimana prossima contro un Bari in estrema difficoltà tecnica e mentale. Se neanche contro i pugliesi dovesse registrati questa “svolta”, ecco che il SudTirol sarebbe pronto ad esonerare Bisoli, senza pensarci più di tanto.

Esonero Bisoli: il SudTirol pensa ad un clamoroso ritorno

Con Bisoli in bilico, il SudTirol starebbe già iniziando a guardarsi intorno in caso di esonero del tecnico, prendendo in considerazione fra le opzioni anche un clamoroso ritorno. Stando alle ultime notizie, infatti, la presenza sulle tribune del Druso dell’ex Javorcic non rappresenterebbe essere un caso, anzi tutt’altro, visto che il croato sarebbe la prima scelta qualora la panchina di Bisoli dovesse saltare.