Gol irregolare in Serie A: il club si sfoga

Tante polemiche in Serie A per quanto riguarda le accuse contro la decisione dell’arbitro da parte di un dirigente di un club italiano che ha deciso di sfogarsi in merito a quanto accaduto.

Ci sono delle importanti notizie che riguardano il futuro del campionato italiano, perché un risultato è arrivato in queste ore e ha creato subito grandi polemiche in Italia.

Clamoroso quello che è accaduto nell’ultima partita di campionato in questo turno che ha creato grandi polemiche in merito a quello che si è visto in campo.

Serie A: polemiche contro la scelta dell’arbitro

Cambia la classifica di Serie A dopo gli ultimi risultati che hanno creato non poche polemiche in Italia visto quello che è accaduto. Perché una squadra ha visto sfumare la propria vittoria per una decisione discutibile per quanto è accaduto proprio tutto nei minuti finali.

Brutte notizie per l’Udinese che era in vantaggio 2-0 contro l’Hellas Verona, poi il 2-2 in rimonta ha subito riacceso l’entusiasmo e la partita. Perché poi è arrivato il nuovo vantaggio per 3-2 dei padroni di casa e poi è terminata 3-3 Udinese Verona con un gol proprio a tempo già scaduto di Henry, con la società che si è sfogata per quello che è accaduto visto che l’arbitro ha lasciato proseguire oltre i minuti di recupero concessi.

Moviola Udinese Verona: lo sfogo di Balzaretti

Federico Balzaretti, responsabile area tecnica dell’Udinese, ha parlato dell’episodio del 3-3 in extremis di Udinese Verona che è costata i 3 punti alla squadra friulana.

“Il gol del Verona arriva con 20 secondi di ritardo rispetto quello che sarebbe dovuto essere il fischio finale. Già allungare il tempo per una rimessa laterale no nha senso, non è il primo episodio in questa stagione”.